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《集合啦！動物森友會》改當 2P 玩家自我放飛！體驗不是「島民代表」的島民日常

聯合新聞網 / T客邦

最近台灣遊戲圈中討論聲量極高的遊戲《集合啦！動物森友會》，筆者身為期待已久的粉絲，自然也是立刻從數位通路入手，大玩特玩了好幾天。一百個人玩森友會，可能有一百種不同的玩法。例如說許多人在《集合啦！動物森友會》中所扮演的角色都是「島民代表」，筆者就選擇成為「2P 玩家」，只當個無法推進主線任務的島民，那麼究竟這樣的遊戲體驗是好是壞呢？

一座島，一個島民代表

這次的《集合啦！動物森友會》，相當善用任天堂 Switch 主機的單機多人遊玩模式，一台主機只能有一座無人島可以經營，開島者（1P 玩家）可以在初期為島嶼命名、決定地形與南北半球的位置。

▲ 開島者（1P 玩家）即是島民代表，擁有決定島名、初始地形和南北半球位置的權力，後面的移居者就會以這些設定開局。
▲ 開島者（1P 玩家）即是島民代表，擁有決定島名、初始地形和南北半球位置的權力，後面的移居者就會以這些設定開局。

當正式登陸無人島之後，開島者會自然而然成為「島民代表」，護照上有特別的戳記，而之後移居的玩家角色，從 2P、3P 一直到 8P，都只會成為普通島民，缺少決定公共事物的權力。

▲ 雖然 2P 玩家上島後也會有指導說明會的劇情，但內容豐富度跟島民代表比起來，可以說是天差地別，也不會有其他移住者共同參與。
▲ 雖然 2P 玩家上島後也會有指導說明會的劇情，但內容豐富度跟島民代表比起來，可以說是天差地別，也不會有其他移住者共同參與。

更詳細一點來說，島民代表的地位類似於「里長伯」，他可以決定公共建築的位置、移居動物居民的居住地，以及最重要一點：觸發與完成推進主線發展的任務。

比方說新的動物移居到無人島上後，島民代表就要幫他們湊齊家具所需的素材，隔天動物們才會入住並開始裝潢房間，而給予材料這個動作，身為 2P 的普通島民是沒有辦法進行的。

▲ 後來移居無人島的動物們，會由島民代表決定居住地點，並為牠們蒐集所需素材，2P 完全不會遇到此類任務。
▲ 後來移居無人島的動物們，會由島民代表決定居住地點，並為牠們蒐集所需素材，2P 完全不會遇到此類任務。

此外，像是小狸貓兄弟商店新建的前置材料蒐集任務，也只有島民代表可以觸發並交付資源，而且之後給予的 DIY 方程式獎勵，也只有 1P 玩家可以免費獲得，2P 以後的普通島民都只能透過商店進行購買。

▲ 只要當天島上有新建築開張，所有島民都可以參與一次完工典禮，不過商店的前置材料收集作業，就只有島民代表可以繳交素材並完成。
▲ 只要當天島上有新建築開張，所有島民都可以參與一次完工典禮，不過商店的前置材料收集作業，就只有島民代表可以繳交素材並完成。

身為 2P 島民，究竟還能做什麼

從上面所舉的例子不難發現，2P 在《集合啦！動物森友會》中的遊戲體驗，跟 1P 島民代表有著不小差距，是真正意義上的「一座島鎖住一個人」，那麼沒有身份的島民玩家，還能夠做些什麼呢？

其實就筆者的個人體驗來說，至少到目前為止，還是有不少事情可以做！

▲ 釣魚、捕蟲、砍柴、挖礦等，這些採集自然資源的工作，2P 並沒有受到任何限制，亦只能一個人出島收集素材。
▲ 釣魚、捕蟲、砍柴、挖礦等，這些採集自然資源的工作，2P 並沒有受到任何限制，亦只能一個人出島收集素材。

首先，遊戲中的重要功能「Nook 集哩遊」與「Nook 集哩遊＋」，每位島民都有著各自的進度，並不會互相干擾，若以累積哩程為目標盡力達成，2P 玩家每天該做的事情，絕對不會比島民代表來得少。

▲ 只有第一筆房貸可以用 5,000 哩數來支付，之後就得好好賺錢了，每位島民房屋擴建的進度都是分開的。
▲ 只有第一筆房貸可以用 5,000 哩數來支付，之後就得好好賺錢了，每位島民房屋擴建的進度都是分開的。

其次，博物館的館藏蒐集需要島民們一起達成，只要是人類玩家都可以將化石、魚和昆蟲交給傅達進行鑑定與收藏，介紹牌上還會出現自己的名字，能豐富起博物館的內容，可謂相當具有成就感。

▲ 博物館的館藏皆會登記捐贈者的名字，這點小小的存在感對 2P 玩家來說非常重要！
▲ 博物館的館藏皆會登記捐贈者的名字，這點小小的存在感對 2P 玩家來說非常重要！

再者，素材與錢是在無人島生活不可或缺的關鍵元素，即便無法觸發主線劇情，2P 也該想辦法多賺點錢償還房貸、升級房屋、累積素材方便島民代表推動之後的公共建設發展。

▲ 2P 玩家也會有如幽幽這類的單獨任務可以進行，不至於完全沒有突發支線。
▲ 2P 玩家也會有如幽幽這類的單獨任務可以進行，不至於完全沒有突發支線。

最後，《集合啦！動物森友會》中「我的設計」功能真的很好玩，就算是 2P 玩家也可以毫無限制，自由發揮創造能力，創作自己喜歡的服飾、紋身，打造理想的生活風格，並將設計圖樣分享給其他島民。

要知道，有些人光是把玩「我的設計」，就足以開始廢寢忘食。

心態要轉變，2P 佛系玩

很多人在遊戲上市前，都認為《集合啦！動物森友會》既然具備了單機多人功能，那麼 1P 與 2P 玩家將不會有差別待遇，所以最後發現 2P 將不得不忽略大部分主線劇情時，就不免感到有些失望。

筆者認為，2P 玩家如果不能買一台新的 Switch 或 Switch Lite，自行開發屬於自己的無人島，那麼遊玩心態上就必須得「佛系」一些，將大部分的遊戲體驗給看淡。

▲ 雖然動物村民是 2P 玩家邀請過來的，但沒辦法幫牠完成任何相關任務，多少會讓人有點失落。
▲ 雖然動物村民是 2P 玩家邀請過來的，但沒辦法幫牠完成任何相關任務，多少會讓人有點失落。

嚴格而言，主線劇情在《集合啦！動物森友會》中，本來就不是多麼重要或關鍵的事情，讓島上能夠持續建設、發展，享受越來越方便的功能，感覺自己擁有著另一個「真實生活」，才是這款遊戲要帶給所有玩家的體驗。

某種程度上，主線任務給予的壓力，在強調慢活的《集合啦！動物森友會》中，反而是有些多餘，這些如果能讓島民代表去承擔，那 2P 玩家是何樂而不為呢？

▲ 傅達的博物館任務，前置館藏蒐集可以由島民們一同達成，唯獨興建位置得由島民代表指定。
▲ 傅達的博物館任務，前置館藏蒐集可以由島民們一同達成，唯獨興建位置得由島民代表指定。

結論：成為島民代表的助力吧！

無論你是跟老公老婆、男友女友、兄弟姊妹或任何人共享一座《集合啦！動物森友會》中的無人島，只要你是一位 2P 玩家，請在開始遊戲前就先認清楚，自己的定位將是無法享受主線對話、劇情的「工具人」或「普通島民」。

即便如此，我們還是可以完成集哩遊任務、捐贈給博物館化石、出島到其他的地方收集素材，甚至於擅開島門邀請朋友共同遊玩，一些基本的人權仍然存在，遊戲體驗絕對不會因此歸零。

▲ 狸克的島內廣播每位玩家當日首次登入遊戲時都會聽得到，即便是 2P 也不會錯過島上的發展情況。
▲ 狸克的島內廣播每位玩家當日首次登入遊戲時都會聽得到，即便是 2P 也不會錯過島上的發展情況。

此外，如果真的有心要經營好無人島，2P 玩家也務必與島民代表，在現實生活中(或者透過島上的佈告欄)，共同討論島上的未來發展，例如商業區域要規劃在哪裡、何處要用來興建果園等，遊戲外的互動跟遊戲中其實一樣重要。

值得一提的是，這次《集合啦！動物森友會》的派對模式(召集居民)，筆者認為設計的不能算是非常好，兩位玩家能同時做的事情，不會比純粹一個人操作豐富多少，例如一人搖樹、一人撿素材之類，已經算是目前最實用的互動。

▲ 每個島民的 DIY 方程式也是各自獨立，所以如果 1P 想要 2P 才有的家具或工具，就得請 2P 玩家做一份再透過「心願卡」寄送，或者是用派對模式把人叫出來「面交」。
▲ 每個島民的 DIY 方程式也是各自獨立，所以如果 1P 想要 2P 才有的家具或工具，就得請 2P 玩家做一份再透過「心願卡」寄送，或者是用派對模式把人叫出來「面交」。

整體而言，《集合啦！動物森友會》的單機多人體驗，無論是同時聚集於島上的派對模式，或者 2P 以後的島民生活，在本作中都只能算是點綴。

非島民代表的玩家，若能轉變心態輕鬆玩雖然很好，但要是能買台新主機，未來用另一個無人島經營者身份，透過出島與他人進行交流，才真正是個體驗更完整的選擇。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

博物館 化石 護照 建築 Switch 任天堂 集合啦！動物森友會

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