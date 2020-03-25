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Google攜手Unity 希望進一步推動Stadia串流遊戲內容成長

聯合新聞網 / 楊又肇

為了順利吸引更多遊戲內容進駐旗下Stadia雲端串流遊戲平台，Google稍早宣布與Unity攜手合作，預計透過Stadia Makers計畫增加Stadia服務收錄遊戲數量。

先前Google已經承諾將在今年讓Stadia服務收錄遊戲數量增加至少120款，但除了初期加入合作的Ubisoft在內遊戲廠商，以及Google本身投資或收購遊戲工作室提供內容，實際上仍有不少遊戲業者對於雲端串流服務所帶來效益有所質疑，使得Google在Stadia服務收錄遊戲增加速率明顯受到影響。

因此藉由與Unity合作，Google預期可透過Stadia Makers計畫吸引更多原本就以Unity技術打造的遊戲內容，將能以更少調整形式既有遊戲移植到Stadia服務平台，讓更多人能以串流形式遊玩。

此外，加入Stadia Makers計畫的開發者更可直接獲得Unity技術支援，同時也能設定遊戲內容Alpha、Beta等階段測試，或是購買授權及遊戲排定上線時間，而開發者同時也能依照團隊規模額外取得Unity提供最多5個遊戲內物理開發套件，同時也能折抵部分在Stadia發行遊戲費用。

雖然包含Google、微軟在內遊戲服務平台提供業者強調串流遊戲將是未來發展趨勢，但現階段依然有不少遊戲業者仍傾向以實際套數銷售作為獲利判斷基準，因此仍擔心串流遊戲服務實際上所能帶動效益。

即便目前串流影音服務已經逐漸區帶傳統內容使用方式，而蘋果、Ubisoft也在內廠商開始推行訂閱制的遊戲使用模式，預期串流遊戲使用方式應該也能獲得某種程度上的成功，但現階段最大挑戰依然是網路傳輸速度影響下的遊玩體驗，或許要在接下來5G網路服務更為普及之後，串流遊戲服務才能進一步獲得市場驗證。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Stadia 串流遊戲

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