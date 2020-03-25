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蘋果Beats 1音樂電台 將改以FaceTime方式訪問音樂人

聯合新聞網 / 楊又肇

在新型冠狀病毒疫情影響之下，蘋果不僅宣布關閉大中華地區之外Apple Store直營門市，更因應加州疫情控管要求員工在家工作，並且避免非必要出門活動，近期更直接透過線上更新方式對外公布新品。而在稍早宣布消息中，蘋果更確認旗下Apple Music串流音樂服務中所提供Beas 1電台內容，將會由DJ在家透過FaceTime功能與受訪音樂人進行線上互動。

依照蘋果說明，率先透過FaceTime訪問音樂人的DJ，將會是本身同時參與主持蘋果原創電視劇《Planet of the Apps》的紐西蘭電台DJ Zane Lowe，而首波透過FaceTime形式接受採訪的音樂人則包含Elton John、Miley Cyrus與Hayley Williams。

另一方面，因應目前越來越多人在家工作，蘋果也宣布將在Apple Music服務內推出「辦公室DJ」播放列表，讓使用者能透過列表中由The Weeknd、Post Malone、Dua Lipa、Ed Sheeran等藝人歌曲營造居家辦公氣氛。

此外，蘋果也在Apple Music服務增加全新「Get Up! Mix」功能，透過每週更新方式協助使用者打造個人化播放歌曲清單，讓每週聆聽歌曲都能有嶄新內容。而原本僅在iOS平台上的Apple Music即時歌詞功能，目前也能在macOS平板本中使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 紐西蘭 Apple Music 蘋果 FaceTime

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