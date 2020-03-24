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PS5對上Xbox Series X！遊戲讀取速度PK畫面效能表現 誰更值得入手？

聯合新聞網 / T客邦

接連兩天 Sony 與微軟都紛紛揭示了次世代遊戲主機 PlayStation 5 與 Xbox Series X 的硬體詳細資料，正如同外界所預料，一樣的食材交到不同師傅手上，自然炒出了不一樣的菜，不過哪一道將比較能引起玩家食慾呢？

所謂「一樣的食材」指的就是 Sony 和微軟在次世代主機上所採用的硬體選項。

就帳面數據來看，PlayStation 5 與 Xbox Series X 雙方都擁有 8 核心的 AMD Zen 2 架構 CPU，不過最高時脈前者為 3.5Ghz，後者為 3.8Ghz，雖有些微差異但幾乎可以忽略，尤其若再納入同步多執行緒（SMT）開啟的狀況下，這兩顆 CPU 不會有什麼明顯的效能差距。

真正讓一部份 PS 玩家感到有些失望的，應該還是 GPU 運算單元的差別。

PS5 擁有 36 組 CUs，而 Xbox Series X 則具備 52 組 CUs，雖然 PS5 的運作頻率可達 2.23GHz，但「人多就是硬道理」，即便 Xbox Series X 的 GPU 時脈僅 1.825GHz，但總計 12 TFLOPs 的運算效能硬是壓過 PS5 的 10.28 TFLOPs。

雖然 Sony 官方特別強調，用 TFLOPs 的高低來評論主機效能體驗的好壞，並不是一件非常精確的事情，但就實際開出的硬體規格而言，我們幾乎可以肯定，Xbox Series X 在畫面渲染、運算，甚至光線追蹤上的表現，沒意外將會優於 PS5，除非微軟在遊戲軟體最佳化這部分大翻車。

選擇不追高運算效能，多少顯示出了 Sony 在開發 PS5 時的新思路，那就是極力散熱與功耗控制到完美，並期待遊戲開發者能真正善用 PS5 完整的硬體效能。

Sony 在 PS5 硬體上作出的最大努力，當前來看依然是遊戲讀取速度上的改進。面對當代遊戲容量越來越大，過去 PS4 遊戲 Loading 大半天的經歷，相信許多玩家都可以感同身受。

為了改善這項為人詬病的問題，Sony 不惜投入相當巨大的開發能量，最佳化硬碟的存取機制，甚至弄出一塊客製化程度極高，專屬 PS5 使用，擁有單獨記憶體控制器的 825GB SSD 內建硬碟。

不可否認，遊戲讀取速度確實為無論哪個平台玩家，都會特別在意且關心的問題，Sony 關懷的重點正中消費者要害。每秒 5.5GB 的讀取速度，與其說是廣告宣傳詞，但對於真正的核心玩家來說，看得到也吃得到絕對會相當有感。

再看到微軟陣營方面，Xbox Series X 用上 SSD 後，也帶來遊戲讀取速度上的顯著提升，從官方發表的 TechDemo 及全新的 Xbox Velocity 架構，多少也能看出端倪。

只不過有人批評，Xbox Series X 推出專用的 NVMe SSD 擴充卡，似乎有準備再扒玩家一層皮的架式，不若 PS5 只要讀取速度達標，就能以現有產品直接進行擴充。

Xbox Series X 相較 PS5，唯獨沒有特別關注的部分，大概就只有「聲音」表現方面。Sony 這次推出了 3D Audio 成為主打，同樣是以為玩家體驗的角度進行思考，但由於「聲學幾乎等於玄學」，這項特色除非玩家親自體驗過，否則很難進行任何評斷。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation Xbox SSD

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