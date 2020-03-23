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Sony證實：PS5可向下相容超過4000款PS4遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

就在Sony於日前對外具體說明PlayStation 5包含CPU、GPU，以及SSD與聲音輸出等硬體運作特性時，官方再次提即將可向下相容PlayStation 4平台遊戲。而在稍早對外公佈內容中，Sony更是強調至少會有超過4000款PlayStation 4平台遊戲內容，可直接在PlayStation 5硬體平台上運作。

甚至，Sony更直接表示在PlayStation 4前100款受歡迎遊戲都能直接在PlayStation 5平台上直接運作，同時更因為新款主機硬體效能提昇，預期能以更穩定、解析度更高畫面顯示規格表現，同時也不排除可像PlayStation 4 Pro透過軟體更新方式，讓既有PlayStation 4遊戲內容以更高顯示規格呈現。

不過，Sony自然也未將話說滿，因此仍有可能部分PlayStation 4遊戲內容無法在PlayStation 5平台順利執行。

至於是否會向市場傳聞透露可進一步向下相容至更早之前的遊戲平台遊戲，例如PlayStation 3、PlayStation 2，甚至初代PlayStation (或是掌機遊戲平台內容)，Sony目前則並未有更具體消息。

但是從競爭對手已經在Xbox One系列開始加入以軟體形式達成向下相容功能，甚至可以直接相容初代Xbox遊戲內容，並且成功獲得玩家支持之下，或許Sony也會考量現有主機硬體效能已經相當充足，透過更進一步的向下相容支援功能，或許能吸引更多玩家支持新機。

而目前Sony在PlayStation 5部分仍有不少內容尚未公佈，預期在接下來應該還會有更多消息準備對外透露。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PlayStation

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