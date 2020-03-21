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維持與微軟深度合作 三星將終止PlayGalaxy Link串流遊玩
去年隨著Galaxy Note 10系列機種一同推出，讓使用者能以手機串流遊玩Windows遊戲的PlayGalaxy Link，稍早確認將於3月27日終止服務。
雖然去年9月中於美國、南韓地區開放beta測試，但三星後續就未針對此項服務進行額外更新，直到稍早則是確認將在3月27日終止此項服務。
三星方面並未說明關閉此項服務的具體因素，但有可能基於目前與微軟已經有相當深入合作，而微軟接下來也預計推出旗下串流遊戲服務Project xCloud，或許三星是考量避免資源重複投入，加上自行投入串流遊戲服務應用，難免會造成更大投資成本負擔，因此決定將此項服務關閉，或許對三星而言會是較好決定。
而終止本身串流遊戲服務布局，進而選擇與微軟，或是NVIDIA在內業者推出串流遊戲服務深度支援，將能帶動更高發展效益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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