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Sony進一步說明PlayStaiton 5架構特性 仍未公布外觀與手把設計

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早由PlayStation 5硬體架構師Mark Cerny說明中，進一步確認PlayStation 5採用AMD客製化GPU將會採用採用RDNA 2顯示架構，以及36組運算單元 (compute unit)，實際運算效能將可達10.28 TFLOPS，雖然帳面數據相比微軟公佈Xbox Series X效能可達12 TFLOPS低，但Mark Cerny解釋則強調在整體運算效率表現，PlayStation 5實際上能有更高運算表現彈性。

讓開發者更容易發揮主機效能

相較過去在PlayStation 3採用效能較高，卻難以讓開發者使用的CELL處理器，經由PlayStation 4更換為AMD客製化處理器，讓開發者能更容易打造遊戲內容，Mark Cerny強調未來在PlayStation 5將採用更容易開發遊戲內容架構設計，並且能讓開發者更容易發揮主機運算效能。

與PlayStaiton時期的內容設計時間僅需1至2個月，PlayStation 2時期的遊戲內容則增加至3至6個月，在PlayStation 3時期更造成遊戲內容設計時間必須拉長至6個月至1年左右時間，直到PlayStaiton時期才降回1至2個月，預期在PlayStation 5時期僅需少於1個月時間就能將遊戲內容帶到主機平台上運作。

選擇更少運算單元、更高運作時脈

就Mark Cerny的說法，PlayStation 5的處理器採取運算單元數量較少，但實際運作時脈可維持較高的設計，同時在CPU與GPU運作之間以AMD獨有SmartShift技術串接，藉此提昇遊戲運算效能，其中CPU運作時脈最高可達3.5GHz，而GPU則可達2.23GHz，總計可發揮10.3 TFLOPS運算效能，同時也能在電力損耗取得更好平衡，藉此減少主機在高效能運算時，可能會產生高熱及散熱風扇高速運作情況。

反觀微軟在Xbox Seris X的處理器設計，則是在CPU運作時脈採用更高的3.8GHz設計，而GPU則是設定在最高1.825GHz，並且採用52組運算單元配置，顯然希望藉由更高運作時脈的CPU，搭配更多運算單元設計的GPU衝高整體效能。

以客製化SSD設計加快遊戲執行效率

但在PlayStation 5的設計，更包含針對內建SSD的最佳化設計，其中包含採用客製化控制晶片，搭配PCIe 4.0傳輸通道提高資料傳輸效率，最可達5.5GB/s，相比PlayStation 4藉由傳統硬碟對應50/s至100 MB/s傳輸效率，明顯將提昇許多，搭配客製化壓縮技術更可讓資料傳輸效率提昇，使得遊戲執行效率可以更加流暢。

除了透過內建客製化設計的825GB SSD容量存放遊戲，PlayStation 5依然允許使用者透過標準NVMe規格SSD擴充額外存放遊戲內容空間，但會建議以內建SSD空間作為遊戲執行使用。

相比微軟在Xbox Series X的SSD設計在未壓縮情況下對應2.4GB/s資料傳輸效率，透過壓縮時的資料傳輸效率則可達4.8GB/s，同時擴充儲存容量必須透過特規設計的外接SSD，顯然Sony在PlayStation 5的SSD設計採用更高傳輸效率與擴充彈性。

此外，Mark Cerny更確認PlayStation 5將採用16GB GDDR6記憶體，對應448GB/s資料傳輸率，並且能藉由處理器特性與客製化控制晶片，直接與SSD存放資料連動，藉此加快整體遊戲執行效率，對於接下來預期需要同時處理更多貼圖、3D模組，以及更多即時光影追跡效果的遊戲內容，將會更加有利。

而微軟在Xbox Series X的記憶體同樣採用16GB GDDR6規格設計，但僅其中10GB可對應560GB/s資料傳輸率，其餘用於一般系統運作等需求使用的6GB容量，則僅對應336GB/s資料傳輸率設計。

無論一般遊玩或虛擬實境都能一致的聲音感受

至於在聲音輸出部分，Mark Cerny也提及PlayStation 5將會進一步對應更全面的聲音體驗，其中包含針對一般遊玩時的聲音感受，以及配戴PlayStation VR頭戴裝置的虛擬實境遊玩體驗。

不過，Mark Cerny並未明確說明此項聲音技術是否與去年提出的360 Reality Audio有關，但是強調使用者透過一般電視遊玩時，或是在虛擬實境中所聆聽聲音內容，都能明確感受在遊戲場景中不同方位所發出聲音細節，進而能有更深層沉浸感受。

依然未公布主機外觀等細節

至於此次針對向下相容的設計，僅確認可相容現有PlayStation 4與PlayStation 4 Pro平台內容，並未確認是否能進一步相容更早的PlayStation 3或其他平台版本遊戲內容，另外也未確認具體向下相容運作模式。

在此次說明中，Sony並未具體公佈PlayStation 5主機外觀細節，同時也未提及全新設計的控制手把細節，預期會在後續再做更多細節公佈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PlayStation Xbox SSD

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