Sony終於確認了！將於3月18日公佈PlayStation 5具體細節

在微軟接連公佈Xbox Series X相關硬體細節與功能特色，以及新設計的控制手把之後，Sony終於也準備對外揭曉PlayStation 5相關細節。

依照Sony公佈消息，確定會在美國西岸時間3月18日上午9點 (台灣時間3月19日凌晨12點)公佈PlayStation 5系統相關技術細節，並且將由PlayStation 5系統架構設計師Mark Cerny負責講解。

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.



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Sony在去年便由Mark Cerny證實將在新款電玩主機採用AMD Zen 2架構設計的客製化處理器，並且確定加入支援Ray Tracing光線追蹤技術，同時也會強化3D強化空間音效，讓聲音體驗更加真實，同時依然會搭載光碟機，預期也會採用藍光光碟規格。

而在後續更確認新款電玩主機名稱就是PlayStation 5，更由索尼互動娛樂社長暨執行長Jim Ryan透露同步推出新款控制手把，其中將包含創新的震動回饋設計，藉此讓使用者在遊玩過程能有更真實體驗，另外在新款控制手把的L2、R2扳機按鍵也將加入阻尼壓感設計，讓使用者在操作按鍵時，同樣可獲得不同壓按手感。

至於在今年初的CES 2020，Sony則是首度對外公佈PlayStation 5正式商標用字，同時也確認將以「PS5」作為新機名稱縮寫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》