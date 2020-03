Sony終於確認了！將於3月18日公佈PlayStation 5具體細節

在微軟接連公佈Xbox Series X相關硬體細節與功能特色,以及新設計的控制手把之後,Sony終於也準備對外揭曉PlayStation 5相關細節。

依照Sony公佈消息,確定會在美國西岸時間3月18日上午9點 (台灣時間3月19日凌晨12點)公佈PlayStation 5系統相關技術細節,並且將由PlayStation 5系統架構設計師Mark Cerny負責講解。

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE