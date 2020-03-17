大歌劇院高清音樂會 在家串流欣賞

世界大歌劇院的高清音樂會，也可以在家觀賞！紐約大都會歌劇院在疫情關閉期間，推出免費的夜間串流媒體服務「Nightly Met Opera Streams」，於美東16日晚間7點半開始，每天播放一部高清的歌劇影片，並會保留20小時不刪檔。除外，維也納歌劇院也早從15日開始，免費提供自家經典劇目，讓民眾在家也可以線上追「劇」。

經典歌劇每晚上線

根據《Gothamist》報導，新冠肺炎造成許多大型劇院、音樂廳暫時關閉，但古典歌劇搭上新興串流媒體，卻擦出不一樣的火花。紐約大都會歌劇院宣布，將推出免費的串流媒體服務「Nightly Met Opera Streams」，美東16日開始，從官網進入平台，每晚7點半都有一部高清歌劇可以欣賞，並且會保留20小時不刪檔，讓跟不上首播的民眾也能補看。

「在這個格外艱難的時期，我們想提供歌劇愛好者們一些慰藉。」大都會歌劇院總經理Peter Gelb表示。此次大都會上架的歌劇，皆是劇院過去14年的經典。第一週的節目表包括《卡門》、《波希米亞人》、《茶花女》等經典劇目。

藝術饗宴不間斷

除了大都會歌劇院，維也納國立歌劇院也率先於15日開始，開放民眾線上欣賞經典歌劇，包括《萊茵的黃金》、《法斯塔夫》和《三姐妹》等。

不只歌劇，根據《衛報》報導，著名的柏林愛樂也推出「線上演奏會」，超過40場經典演出，直至3月31日以前都可無限免費觀看。其他如英國倫敦的著名演奏廳「威格摩爾廳」、[倫敦交響樂團]都在其Youtube頻道公開現場演出的影片，鋼琴名家如[伊格爾．列維特](https://twitter.com/igorpianist)也在個人推特帳號每晚直播「室內演奏會」。

各大歌劇院、樂團推出線上串流欣賞高清藝術饗宴，成為愛樂者們的慰藉。

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