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Xbox Series X新款控制手把導入強化設計 新增分享按鍵

聯合新聞網 / 楊又肇

除了揭曉更多有關Xbox Series X主機細節，微軟也同時公布配合新機打造的控制手把，基本上與過往設計相似，但是針對使用體驗作了不少強化。

以控制手把上的十字按鍵設計，新款控制手把便採用類似Elite版本的設計，讓使用者在格鬥遊戲更容易操作必殺技指令輸入，同時實際操作也更符合人體工學。

而控制手把整體也同樣更符合人體工學持握，而搭載Xbox按鍵區塊也變得更有平面感，本身則是以低功耗藍牙進行連接，本身也支援與現有Xbox One系列機種，以及AndroidiOS裝置在內具備藍牙連接裝置配對使用，主要也是因應旗下Project xCloud串流遊戲服務使用需求，至於充電方式則是從micro USB改為USB-C連接規格，但微軟並未提及是否支援快充。

依照微軟說明，新款控制手把將對應低延遲連接使用特性，並且能透過動態延遲輸入 (DLI,Dynamic Latency Input)技術實現與畫面操作結果連動，而不會產生畫面顯示結果與操作預期產生落差。

此外，微軟更在新款控制手把加強霧面質感設計，讓按鍵本身也能藉由霧面處理增加觸感，同時也能與控制手把本身主要採用霧面處理設計維持一致質感，而扳機按鍵更加上止滑表面設計，讓使用者操作更為穩定。

至於在正面功能按鍵部分，微軟則是額外增加一組分享按鍵，預期比照過去Sony在PlayStation 4增加的分享按鍵功能，可讓使用者將遊戲畫面等內容與線上好友共享。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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