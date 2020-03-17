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微軟公布更多Xbox Series X細節！分離式主機板、特規SSD擴充容量

聯合新聞網 / 楊又肇

相較於Sony對於PlayStation 5硬體細節仍有諸多保留，微軟則是相當積極對外揭曉新款電玩主機Xbox Series X具體細節。

稍早公布內容中，微軟證實搭載於Xbox Series X的CPU將以7nm+製程 (沒意外是台積電代工)、基於AMD Zen 2架構客製化設計打造，運作時脈最高可達3.8GHz，一般運作則是3.66GHz，其中一組運算核心將會被單獨使用於基本系統運作。

另外，記憶體容量將採用16GB GDDR6規格，其中有10GB容量部分的記憶體頻寬可達560GB/s，主要是針對需要傳輸大量數據內容的遊戲作品所設計，其他6GB容量最高傳輸頻寬則是336GB/s，主要用於一般資料傳輸，或是系統運作使用。

至於在GPU部分，則是確定採用AMD RDNA2顯示架構客製化設計，運作時脈為1.825GHz，並且採用52組CU，實際運算效能約可在Radeon RX5700 XT以上，最高可對應12 TFLOPS運算能力，同時也預期可對應4K@60fps顯示輸出，或是對應120fps畫面更新率輸出，本身也能對應即時光影追跡效果 (Ray Tracing)，顯示輸出則可對應HDMI 2.1規格。

儲存元件則採用1TB容量的內嵌式NVMe SSD，其中約有100GB容量可對應支援邊下載邊遊玩，以及可快速恢復遊戲著態的Xbox Velocity架構設計，另外也確定可讓玩家自行額外擴充、交換最高1TB儲存容量的SSD，其中將會以PCIe 4.0通道進行資料傳輸，並且支援熱插拔使用模式，而預期將會與Seagate合作專屬交換用SSD產品。

而針對儲存最佳化部分，微軟預期藉由DirectStorage API功能降低資料存取時對CPU運算效能負擔，使得原本2.4GB/s的資料傳輸率可提昇至4.8GB/s，另外也會透過Sampler Feedback Streaming技術將遊戲場景中所使用貼圖紋理資料存放在SSD內作為緩衝，讓記憶體容量可以有更多比例應用在遊戲內容運算使用，而非集中用於3D場景貼圖使用。

除此之外，Xbox Series依然搭載4K藍光光碟機，因此可以確定接下來的遊戲作品依然會發行實體光碟，但預期微軟將會更積極轉向推廣數位下載內容，以及線上訂閱與串流遊玩模式。若使用者有額外需求，同樣可以透過內建USB 3.2 Type-A連接埠擴充額外儲存裝置，或是使用外接滑鼠、鍵盤等周邊配件。

在主機板設計部分，則是採用特殊分離設計將其拆分整兩片，中間更以金屬框體固定，並且兼作散熱使用，兩片主機板則是藉由高速通道彼此連接，同時也能因應此次Xbox Series X採用直立式機箱設計，更可讓風扇散熱效率更高。

目前微軟尚未公布Xbox Series X具體售價與上市時間，但預期會在今年年底聖誕節期間推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

貼圖 AMD Xbox SSD

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