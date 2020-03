微軟與英國旅遊書合作 發行介紹Xbox遊戲場景觀光指南

微軟稍早與英國旅遊書《易行指南 (Rough Guides)》合作,推出介紹Xbox平台遊戲內各個景點介紹指南,同時售價僅為8.99英鎊 (約新台幣340元)。

在針對Xbox設計的景點指南裡,分別以《湯姆克蘭西:全境封鎖2 (Tom Clancy's The Division 2)》、《古墓奇兵:暗影 (Shadow of the Tomb Raider)》、《盜賊之海 (Sea of Thieves)》、《戰慄深隧:流亡 (Metro Exodus)》、《最後一戰5:守護者 (Halo 5:Guardian)》、《極限競速 地平線4 (Forza Horizon 4)》、《刺客教條:奧德賽 (Assassin's Creed Odyssey)》,以及《冒險聖歌 (Anthem)》在內遊戲場景作為介紹。

例如詳細介紹《湯姆克蘭西:全境封鎖2》中的傑佛遜貿易中心、《古墓奇兵:暗影》中的克勞馥莊園、《戰慄深隧:流亡》中的伏爾加河、《最後一戰5:守護者》裡的宇宙場景、《極限競速 地平線4》裡的德文特湖邊步道,或是《刺客教條:奧德賽》的古希臘場景,以及《冒險聖歌》的黎明要塞。

而在內容中,將會明確標示哪些場景值得觀看,同時也會清楚標示這些場景所在位置,甚至也列出各個遊戲中必看景點,另外也列出10大排名景點內容。而在指南中所刊載照片,更是由專業遊戲攝影師進行拍攝,因此玩家也能在遊戲中實際感受這些場景所帶來視覺感受。

藉由「在遊戲中旅行」的概念,微軟希望藉由「Visit Xbox」系列宣傳吸引更多玩家加入Xbox遊玩體驗。

實際上,以目前越來越多遊戲均開始導入逼真場景,以及更自然場景光影互動效果,讓許多玩家也開始熱衷在遊戲中「拍攝」各類精美風景,例如《湯姆克蘭西:全境封鎖2》當時製作便標榜將整個紐約市區細節重現,而《刺客教條:大革命》更強調完整製作符合故事年代的巴黎市區面貌,甚至《碧血狂殺2》進一步呈現美國西部拓荒風情,以及更逼真的物理細節。

另外,NVIDIA從過去開始在GeForce系列顯示卡提供Ansel遊戲內相機功能,讓玩家可以在遊玩過程自由拍攝遊戲場景,或是讓遊戲角色進行自拍,另外也能記錄HDR、超高解析度、360度立體影像等內容,近期更進一步強調新款RTX系列顯示卡的即時光影追跡效果 (Ray Tracing),使得遊戲場景可以變得更加真實,因此也能讓遊戲中的場景拍攝效果更好。

至於在接下來即將推出的Xbox Series X與PlayStation 5,由於均採用AMD新款支援即時光影追跡技術設計,因此預期接下來也能讓更多玩家感受遊戲中趨於真實的虛擬場景視覺效果。

