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新版Unity更容易建造逼真虛擬人像、用AI打造真實場景

聯合新聞網 / 楊又肇

先前藉由《異端 (The Heretic)》展示擬真的即時渲染運算效果後，Unity稍早於2019.3版本更新中，說明新版Unity遊戲引擎編輯器所增加功能，其中包含增加即時光影追跡效果、HDRP (High Definition Render Pipeline)，以及可製作極度擬真虛擬人像效果。

在此次2019.3版本更新中，除了針對即時光影追跡效果進行強化，並且提高虛擬人像極度擬真效果，讓內容製作團隊可透過3D、4D掃描設備擷取真人數據，進一步以虛擬人像重現諸如臉部細微皺紋、毛孔等肌膚質感，搭配即時光影追跡與HDRP渲染處理效果，更能呈現貼近真實臉譜與身體姿態。

而除了針對3D組件內容進行強化，使其創作物件也能應用在貼近真實的虛擬實境使用，新版Unity引擎技術也維持提供整合2D平面圖像內容設計，讓創作團隊能在單一平台上完成建置不同物件。

另外，近期藉由收購Artomatix，目前Unity也能透過名為ArtEngine的引擎技術，讓場景設計美術人員可以透過人工智慧技術輔助方式，更有效率建置逼近真實的3D場景內容。而此項引擎工具，接下來也會整合在Unity內。

在此次釋出版本中，同時也釋出可讓設計人員透過多核心處理器運算效能進行即時預覽，無需預先將編寫內容輸出執行內容，藉此加快工作調整效率，另外也能透過Unity Live Link直接將編寫內容直接傳送至目標裝置上預覽，同樣無需事先完成繁複的輸出流程，而這兩項功能都會先以預覽形式提供測試。

新版工具組已經可以透過Unity官方網站下載使用，另外也確認日後版本更新將會從每年3次調整為2次。

除了Unity持續擴展旗下遊戲引擎技術，由EPIC Games打造的Unreal Engine遊戲引擎目前也持續強化其即時光影追跡效果，並且協助創作團隊更輕易建立逼真的虛擬場景、虛擬人像。

《異端 (The Heretic)》展示影片：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI

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