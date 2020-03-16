聲名一時的擴增實境新創團隊 Magic Leap傳將對外出售

終於趕在2018年推出旗下擴增實境頭戴裝置Magic Leap One Creator Edition之後，原本已經募資超過20億美元、發展備受期待的新創團隊Magic Leap傳出將對外出售消息。

相關消息指稱，Magic Leap目前已經與顧問團隊合作，預計考慮將本身資產對外出售，或是與其他業者合併，甚至考慮出售其股權等作法，而預估對外出售價位將高達100億美元。

Magic Leap過去以打造逼真擴增實境應用為號召，並且吸引包含Google、阿里巴巴、NTT Docomo、AT&T、新加坡淡馬錫投資在內業者投資，前後募集金額嗄20億美元，但從2011年成立之後，直到2018年才確定推出旗下首款擴增實境頭戴裝置Magic Leap One Creator Edition，更以高達2295美元價格銷售。

不過，經過多年才推出的第一款產品實際僅在推出半年內銷售6000套，距離原本計畫銷售10萬套的目標顯然有明顯差距，其中因素在於市場對於虛擬視覺應用觀望熱度已經下降，加上產品實際體驗效果遠比Magic Leap當初聲明也有明顯落差，同時也沒有足夠應用服務內容支撐，因此讓整體銷售表現不佳。

因此此次傳出計畫對外出售，有可能是Magic Leap團隊認為現階段發展必須花費更多資金，進而尋求其他方式籌集資金，但也有可能如先前市場猜測Magic Leap終究只是一場騙局，藉由提出足以創造未來理想，卻遙不可及的發展目標，藉此獲取眾多募集資金，並且提高本身估計市值 (目前Magic Leap市值估計在60億美元至80億美元之間)，進而轉手對外兜售，進而賺取其中差價。

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