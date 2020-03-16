藉由ARKit的擴增實境互動方式 讓「親眼所見」學習變得更加簡單

持續在iOS作業系統強調ARKit的應用，讓蘋果能在iPhone、iPad裝置上使用各類絢麗的擴增實境 (AR)內容，並且讓使用者能輕易透過手機、平板裝置與虛擬視覺物件進行深層互動。而像JigSpace打造的同名app「JigSpace」，便是利用ARKit技術打造以擴增實境內容呈現的百科全書，甚至能透過「Jig Workshop」自行製作擴增實境物件，並且與朋友分享。

相較虛擬實境內容應用，更容易透過手機、平板裝置實現的擴增實境內容應用，顯然成為蘋果目前重點發展項目。

從去年已經進展至3.0版本的ARKit內容來看，主要增加RealityKit與Reality Composer兩項組件功能，其中更藉由增加People Occlusion與Motion Capture功能，讓使用者能以全身姿態「進入」擴增實境影像，並且能與擴增實境互動，而RealityKit與Reality Composer則可讓擴增實境影像以更自然、無縫形式與真實場景影像結合，不會出現過往擴增實境影像可能產生邊緣不自然，甚至無法貼和景象的問題。

另外，ARKit 3.0更可讓虛擬物件可更真實呈現，同時在畫面上也能清楚判斷虛擬物件與真實景象、人之間的前後景深關係，避免出現不正常遮蔽現象，或是貼和錯誤情況，同時也能讓虛擬物件在空間定位呈現更為精準。

而透過ARKit設計特性，蘋果更讓擴增實境內容應用能在絕大部分的iOS裝置上流暢運作，因此開發者創作內容可以在不同版本的iPhone、iPad上使用，同時也能互相連動。

由JigSpace打造的同名app「JigSpace」，目前已經收錄數十種以擴增實境呈現的學習內容，分別涵蓋科學、機械、生活、天文及歷史等知識學習項目，並且透過擴增實境方式讓使用者進一步學習諸如門鎖內部如何運作、電池內部電力如何形成，或是手動組裝曾造訪土星的卡西尼號 (Cassini Saturn Probe)，透過擴增實境以不同角度讓使用者了解各類物品運作方式，或是內部結構，甚至可以透過觸控縮放、改變檢視角度。

藉由另一款「Jig Workshop」，則可讓使用者自行打造擴增實境內容，甚至可以將3D物件製作具有動態效果的動畫內容，同時也能將創作內容分享他人觀看、使用。

與一般平面書本、網路內容學習方式，擴增實境內容確實帶來不同互動學習效果，甚至能更容易讓人理解文字敘述、影片解說中難以呈現細節，同時也能增加更多內容互動性。而除了應用在教學，目前也有越來越多內容展示開始藉由擴增實境方式呈現，例如家具選購，或是線上電商介紹商品時，不少業者也開始藉由擴增實境技術呈現商品細節，甚至能讓使用者透過手機、平板進行「體驗」。

JigSpace下載連結：https://apps.apple.com/tw/app/jigspace/id1111193492

Jig Workshop下載連結：https://apps.apple.com/tw/app/jig-workshop/id1225065243

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》