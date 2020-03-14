快訊

學者支持江啟臣不任命副黨主席：國民黨雞肋位置太多

醫院封院、口罩價格飆、旅行團全滅…回顧台灣SARS血淚史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

突破言論審查新管道：在 Minecraft 蓋一棟「新聞自由」圖書館

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自Youtube
圖擷自Youtube

媒體或社運者之前愛用使用洋蔥路由、區塊鏈或像 Telegram 等加密管道突破政府封鎖；但現在出現了一個令人意想不到的新管道：Minecraft。

世界上還是有許多國家會進行言論審查、管制報導來篩選對其政權不利的資訊，而媒體或人權、社會運動者也會使用洋蔥路由、區塊鏈或像 Telegram 等加密技術管道突破封鎖；但現在出現了一個令人意想不到的新管道：Minecraft。

無國界記者組織在昨天世界反網路審查日跟 Blockworks 合作，在 Minecraft 遊戲裡建了一間虛擬圖書館，還取名為「不受審查圖書館」（The Uncensored Library）；圖書館座落在一個孤島上，外觀依照新古典主義建成，共有無國界記者組織，以及俄羅斯、墨西哥、埃及、越南和沙烏地阿拉伯六大區域；後面五個國家區域各自收錄了那些被當地政府禁止、監禁、流放甚至殺害的記者們所撰寫的報導紀錄。

▲玩家正在墨西哥館藏區閱讀資料。
▲玩家正在墨西哥館藏區閱讀資料。

此外，在這些區域的中央基座裡上還有該國政府檢查制度當前狀態、以及這些國家並在世界新聞自由指數中的排名數字。

圖書館動用了約 1250 萬塊磚，由來自 19 個國家共 24 玩家打造。目前還不清楚這 Minecraft 圖書館是否還會擴大收錄其他記者的報導紀錄；但目前為止，這些國家都還沒有限制對外電玩伺服器的連線，此舉正是想透過電玩創造一個「漏洞」建立新聞自由的避風港，並對這些國家的年輕族群提供接觸自己國家實際政治狀況的管道。除了實際登入伺服器去遊戲內閱覽館藏外，你也可以去官網下載完整的地圖，透過 JAVA 版離線瀏覽。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖書館 無國界記者 俄羅斯 社運

延伸閱讀

擺脫三眼怪？傳iPhone 9蘋果官網直接開賣 售價親民僅12000元

佛心公司？成人網站Pornhub參「疫」咖 免費提供義大利人付費版功能

安卓手機用超過5年螢幕全破照樣滑 網友曝超耐用安卓機種

當年手機GPRS上網又貴又慢… 網友好奇問：都是誰在用？

相關新聞

突破言論審查新管道：在 Minecraft 蓋一棟「新聞自由」圖書館

媒體或社運者之前愛用使用洋蔥路由、區塊鏈或像 Telegram 等加密管道突破政府封鎖；但現在出現了一個令人意想不到的新管道：Minecraft。

不再被PlayStation 4獨佔！Sony：《地平線：期待黎明》將推PC版本

除了原本僅在PlayStation 4平台發行的《死亡擱淺》將於今年6月推出PC版本，Sony稍早也證實過去同樣僅在PlayStation 4平台獨佔的《地平線：期待黎明》，將會在今年夏季進駐PC平台。

單機、綁片、附硬體？疫情讓 Switch 價格水漲船高 教你怎麼買不吃虧！

去年任天堂除了推出純掌機版本的 Switch Lite 之外，也順便更新了現有標準版 Switch 主機的硬體，改進製程並提升續航力，玩家間俗稱「新版」、「電力加強版」或「續電版」。

暴雪娛樂首席編劇Michael Chu離職 未來將持續投入編寫創作

暴雪娛樂旗下首席編劇Michael Chu稍早於個人Twitter證實，將從任職超過20年以上的暴雪娛樂離開。

2K Games再次攜手美國國家美式足球聯盟 打造《NFL 2K》

2K Games稍早宣布，將再次與美國國家美式足球聯盟 (NFL)簽署多年合作，預計再次重新擁抱以美式足球為主題的遊戲作品。

能和Switch連動？樂高與任天堂推出《超級瑪利歐》系列套組

過去與《我的世界 (Minecraft)》合作後，樂高稍早也宣布與任天堂推出《超級瑪利歐》系列套組，並且能藉由藍牙連接，讓各個組件能進行互動。

大宇公布軒轅劍柒首波實機影片 改為即時戰鬥、支援即時光影追跡效果

去年確認投入製作的《軒轅劍柒》，並且在稍早釋出預告網站內容後，大宇資訊終於公開遊戲首波實機宣傳影片，確認新作將以Unreal Engine 4遊戲引擎打造，更結合NVIDIA Ray Tracing即時光影追跡技術，甚至也將戰鬥遊玩方式從原本回合制改為即時動作，預計會在今年內於Steam、PlayStation 4平台推出。

因應E3 2020停辦 任天堂可能恢復Nintendo Direct節目內容

在美國娛樂軟體協會 (ESA)確定取消今年的E3 2020展會活動，而微軟、Ubisoft也隨後發出聲明表示將會改以線上數位內容呈現原本規劃公布消息，任天堂稍早也發出聲明表示將會構思合適方式與遊戲玩家互動。

2K Games也要求GeForce NOW下架遊戲！EPIC Games創辦人力挺NVIDIA

在動視暴雪、Bethesda遊戲業者，加拿大遊戲開發商Hinterland Studio接連指控NVIDIA未經授權就將旗下遊戲放上GeForce NOW服務之後，稍早2K Games顯然也要求NVIDIA將旗下遊戲自GeForce NOW服務內移除。而就NVIDIA於官方論壇頁面說明，目前確實基於遊戲業者要求將內容移除，但強調會與2K Games洽談後續合作，以利在GeForce NOW服務內啟動2K Games旗下遊戲。

唯一款未發售Nintendo PlayStation主機 千萬天價成功賣出

許多喜愛電玩的老玩家們都認識索尼和任天堂2大品牌，而現在雙方都各有自己主打的主機，其實過去索尼就曾與任天堂合作開發主機，但最後在1991年以失敗收場，而催生索尼開發新一代主機PlayStation。如今索尼和任天堂當年合作開發出的未發售Nintendo PlayStation主機再度賣出，以36萬美元（新台幣約1082萬元）賣給「Toys.com」的創辦人，而他也考慮設置博物館將這台主機放置展示。

Naughty Dog證實將與HBO合作製作《最後生還者》真人電視影集

在《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》確認將延至2020年5月29日上市之際，負責此次遊戲製作的Naughty Dog副總裁Neil Druckmann於個人Twitter證實，將與HBO合作製作《最後生還者》真人電視影集，並且將由《核爆家園 (Chernobyl)》製作人暨編劇Craig Mazin執導。

化身戰鬼對抗蒙古大軍 《對馬戰鬼》確定6月26日上市

由曾經製作《惡名昭彰 (inFAMOUS)》系列作品的遊戲開發商Sucker Punch Productions打造，最早在2017年PlayStation巴黎遊戲週活動上揭曉的PlayStation 4平台獨佔作品《對馬戰鬼 (Ghost of Tsushima)》，稍早由索尼互動娛樂確認將在6月26日上市，同時也公佈預購內容。

熱門新聞

擺脫三眼怪？傳iPhone 9蘋果官網直接開賣 售價親民僅12000元

佛心公司？成人網站Pornhub參「疫」咖 免費提供義大利人付費版功能

能和Switch連動？樂高與任天堂推出《超級瑪利歐》系列套組

iPhone 11 Pro 拍了5小時4K高清影片 竟還有19％電

蘋果確認取消WWDC 2020實體活動 預計採用全新線上形式呈現

最高16核心！Intel預期第12代Core i系列桌機處理器導入大小核設計

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。