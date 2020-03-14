突破言論審查新管道：在 Minecraft 蓋一棟「新聞自由」圖書館

媒體或社運者之前愛用使用洋蔥路由、區塊鏈或像 Telegram 等加密管道突破政府封鎖；但現在出現了一個令人意想不到的新管道：Minecraft。

世界上還是有許多國家會進行言論審查、管制報導來篩選對其政權不利的資訊，而媒體或人權、社會運動者也會使用洋蔥路由、區塊鏈或像 Telegram 等加密技術管道突破封鎖；但現在出現了一個令人意想不到的新管道：Minecraft。

無國界記者組織在昨天世界反網路審查日跟 Blockworks 合作，在 Minecraft 遊戲裡建了一間虛擬圖書館，還取名為「不受審查圖書館」（The Uncensored Library）；圖書館座落在一個孤島上，外觀依照新古典主義建成，共有無國界記者組織，以及俄羅斯、墨西哥、埃及、越南和沙烏地阿拉伯六大區域；後面五個國家區域各自收錄了那些被當地政府禁止、監禁、流放甚至殺害的記者們所撰寫的報導紀錄。

▲玩家正在墨西哥館藏區閱讀資料。

此外，在這些區域的中央基座裡上還有該國政府檢查制度當前狀態、以及這些國家並在世界新聞自由指數中的排名數字。

圖書館動用了約 1250 萬塊磚，由來自 19 個國家共 24 玩家打造。目前還不清楚這 Minecraft 圖書館是否還會擴大收錄其他記者的報導紀錄；但目前為止，這些國家都還沒有限制對外電玩伺服器的連線，此舉正是想透過電玩創造一個「漏洞」建立新聞自由的避風港，並對這些國家的年輕族群提供接觸自己國家實際政治狀況的管道。除了實際登入伺服器去遊戲內閱覽館藏外，你也可以去官網下載完整的地圖，透過 JAVA 版離線瀏覽。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》