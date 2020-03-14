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2K Games再次攜手美國國家美式足球聯盟 打造《NFL 2K》
2K Games稍早宣布，將再次與美國國家美式足球聯盟 (NFL)簽署多年合作，預計再次重新擁抱以美式足球為主題的遊戲作品。
相較於過往長期由EA獨佔合作的勁爆美式足球系列，2K Games終於再次從2004年之後再次與美國國家美式足球聯盟恢復合作，預計從2021年開始推出旗下非模擬類的美式足球遊戲作品。
而此次宣布與2K Games合作，更意味美國國家美式足球聯盟計畫藉由擴展遊戲內容合作，藉此增加其賽事、選手陣容關注度，同時也能以此擴展更多宣傳效益，進而增加更多發展機會。
不過，美國國家美式足球聯盟與2K Games並未說明此次合作涉及金額，僅由2K Games證實已經進行遊戲初期開發階段，預計在2021年陸續推出相關作品。
過去2K Games主要以2K Sports品牌發行《NBA 2K》及《WWE 2K》在內運動類型遊戲，甚至也曾推出以美國PGA錦標賽為基礎打造的高爾夫球主題遊戲《The Golf Club 2019 Featuring PGA TOUR》，而在1999年至2004年間則與美國國家美式足球聯盟合作推出《NFL 2K》系列遊戲。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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