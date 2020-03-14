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不再被PlayStation 4獨佔！Sony：《地平線：期待黎明》將推PC版本

聯合新聞網 / 楊又肇

除了原本僅在PlayStation 4平台發行的《死亡擱淺》將於今年6月推出PC版本，Sony稍早也證實過去同樣僅在PlayStation 4平台獨佔的《地平線：期待黎明》，將會在今年夏季進駐PC平台。

依照目前接掌全球工作室負責人Hermen Hulst說明，《地平線：期待黎明》PC版本將在今年夏季推出，但並未透露具體時間等細節。

而Hermen Hulst也表示，將原本在PlayStation平台獨佔遊戲移植至PC平台，實際上有助於讓更多玩家認識PlayStation平台遊戲，因此預期未來將會有更多遊戲以PC版本呈現。但依照Hermen Hulst的說法，移植為PC版本的遊戲，多半會是3A等級作品，同時也並非所有PlayStation平台遊戲都會進行移植，僅會挑選合適移植遊戲。

至於與哥倫比亞影業合作拍攝《祕境探險》真人版電影，並且與HBO合作拍攝《最後生還者》真人版電視影集，Hermen Hulst認為同樣有助於讓更多人認識PlayStation平台遊戲。

在此之前，過去曾與Sony簽署長期獨佔內容合作的Quantic Dream，因與中國網易合作，並且與Sony結束合作關係，進而將過去僅在PlayStation平台獨佔的《暴雨殺機 (Heavy Rain)》、《BEYOND：兩個靈魂 (Beyond: Two Souls)》，以及《底特律：變人 (Detroit: Become Human)》帶到Epic Games Store銷售，以PC版本吸引更多玩家支持，而原本僅在PlayStation 4平台發行的《死亡擱淺》也確定將於今年6月登上PC平台，或許也是促使Sony調整旗下遊戲市場策略原因。

Sony全球工作室負責人Hermen Hulst
Sony全球工作室負責人Hermen Hulst

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台獨 哥倫比亞 底特律 Sony PlayStation

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