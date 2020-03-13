能和Switch連動？樂高與任天堂推出《超級瑪利歐》系列套組

過去與《我的世界 (Minecraft)》合作後，樂高稍早也宣布與任天堂推出《超級瑪利歐》系列套組，並且能藉由藍牙連接，讓各個組件能進行互動。

不過，從目前公布影片來看，互動模式似乎仍以各組件為主，似乎未像先前傳聞能與Nintendo Switch連動，但或許未來也會有更進一步的玩法公布。

從影片內容顯示，《超級瑪利歐》系列套組將可讓玩家利用樂高磚拼組遊戲關卡場景，甚至包含瑪利歐、食人花、小庫巴、耀西、栗寶寶在內角色，而瑪利歐將會採用特殊件打造，其中包含可改變眼睛表情，以及可在胸前呈現時間、金幣等內容的顯示元件。

將瑪利歐放入水管內，就會在瑪利歐胸口顯示時間，在時間內完成通關就能讓瑪利歐胸口顯示內容呈現旗幟，另外也能與其他磚塊等組件進行互動，如果被敵人攻擊或碰到陷阱的話，也會讓瑪利歐表情改變。

樂高尚未公布太多此套組具體細節，或許未來會公布更多內容，同時預期也會推出更多關卡套組，有可能也會提供與手機app連動遊玩，甚至可能進一步與Nintendo Switch遊戲連動。

除了與樂高合作，任天堂先前也透露將與Levi's合作聯名款牛仔服飾，其中也採用多項《超級瑪利歐》元素。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》