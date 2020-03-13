單機、綁片、附硬體？疫情讓 Switch 價格水漲船高 教你怎麼買不吃虧！

武漢肺炎（新冠肺炎）疫情對遊戲業造成了不小衝擊，尤其是任天堂位於中國的 Switch 遊戲機生產線，更是無可避免的出現製造和運輸上的困難。反映到市場價格上，目前台灣（甚至全世界）的 Switch 主機價格，幾乎都呈現出上揚趨勢，面對各式各樣的販售組合，消費者到底該怎麼買才能不吃虧呢？

認明購買「新版」Switch 主機

去年任天堂除了推出純掌機版本的 Switch Lite 之外，也順便更新了現有標準版 Switch 主機的硬體，改進製程並提升續航力，玩家間俗稱「新版」、「電力加強版」或「續電版」。

雖然「續電版」主機本體從外觀上看不出與舊版的任何差別，但包裝未開封前，消費者可以認明「大紅色」的新外盒，確定自己購買到的是電池續航力較佳的新版本主機。開封包裝後，玩家則能檢查主機背面的產品型號，是否為「HAC-001(01)」，至於產品序號則會以 XKW 為開頭。

目前任天堂的生產線都改以製造「電力加強版」主機，但由於台灣市面上，還有一些店家擁有先前舊版主機的存貨，所以整體而言，兩種版本的產品都很容易看見。

換句話說，消費者購買 Switch 時，請務必認明店家是否有標註「新版」，如果沒有特意標註，就很有可能是舊版主機，收到貨後也務必記得檢查。

但是舊版主機也並非不能買，但由於任天堂對兩款主機開出的訂價相同，所以原價購買的情況下，入手新版當然是比較划算的選擇；要是店家銷售的主機為製程改進前的舊版本，卻又沒有適當折扣的話，那麼筆者在此就不建議入手。

主機綁遊戲，價格要合理

受到武漢肺炎影響，任天堂 Switch 的製造與運輸確實受到衝擊，尤其眾所期待的新遊戲《集合啦！動物森友會》又即將推出，所以台灣市面上幾乎已經沒有店家「單賣」Switch 遊戲主機，大多都選擇「綁片」或「綁配件」進行組合銷售。

首先在「綁遊戲片」方面，這是電玩專賣店甚至於部分網購平台，時常用來「清庫存」並「提高產品銷售利潤」的手法，畢竟在需求大漲時，直接將單一主機的售價，提高到官方訂價以上，通常會被視為「黃牛」而傷害店家信譽，所以「綁片」就成了迂迴的漲價方式。

綁片銷售的行為美其名是為玩家提供折扣、快速入門，但實際上許多被綁的遊戲，都是評價較差或鮮少有人購買。在這種情況下，消費者挑選販售組合時，就得瞪大眼睛、仔細研究，確定這些綑綁銷售的遊戲，是否真的為自己想要，或者有一天會打開來玩，最低要求是得獲得外界「還不錯玩」的評價。

▲ 「綁片」是常見的銷售手法，但被綁的遊戲自己是否想要，就得好好考慮清楚。

值得注意的是，Switch 主機的遊戲相較於其他平台，官方訂價本來就比較貴，平均一款遊戲的價格約落在 1,300 至 1,500 元左右。按照這個想法推算，假設店家是將主機綑綁銷售兩款遊戲，那最多就是 9,780（官方主機訂價）加 3,000（兩片遊戲），大約 13,000 元左右為合理價格，超過就不推薦了。

特別提醒，如果消費者購買 Switch 主機後，預計入手遊戲的管道為 eShop 下載數位版為主，但又買不到價格合理的單主機套裝，那麼筆者建議，與其挑選價格低的綁片遊戲浪費卡匣空間，不如入手價值 1,790 元以上，評價高一點的大作。

主機綁配件，也要買得到

另一種在台灣市面上時常看見的 Switch 銷售組合，應該就是搭配一組 Joy-Cons、Switch Pro 控制器或健身環等，用「硬體搭配硬體」的綑綁販賣，而這也是筆者相對之下，比較推薦給消費者的購買方式。

為什麼選擇綁配件而不綁遊戲？其實原因很簡單，因為硬體的保值度與實用性，總是比起軟體來得高，即便要二手轉售價格也比較漂亮。舉例來說，假設今天你購買 Switch 是為了全家同樂，那麼加購一組 Joy-Cons 四人遊玩就非常合理，新搖桿早買、晚買都得買。

如果是單人征戰的 Switch 玩家，筆者更推薦搭配一隻 Pro 控制器，取代掉隨附的 Joy-Cons；畢竟 Joy-Cons 雖然輕巧、方便，但過小的按鍵讓許多要求反應力、精確性的遊戲上，操作體驗都不如 Pro 控制器來得令人愉悅，而且 Pro 控制器還能當作普通的藍牙搖桿連接 PC，一舉兩得。

只要組合販售的價格合理，主機加配件不要超過官方訂價（Joy-Cons 普通版一組 2,350；Pro-Con 普通版一組 2,190；健身環一組 2,550），那麼筆者都會建議可以直接購買；若另外要再搭遊戲，同樣不能超過單片 1,500 元的合理價位。

只不過，根據筆者目前的調查與了解，願意推出「硬體綁硬體」組合方案的店家是越來越少，原因同樣在於武漢肺炎導致的缺貨，不僅僅是「一圈難求」的健身環，就連 Joy-Cons、Pro-Con 都漸漸有了短缺現象，價格很有可能在近期出現些微上漲，但應該不會如前年底時如此嚴重。

另外，有網購店家甚至推出了「Switch 綁 Switch Lite」這種銷售組合，可見台灣民眾對 Switch Lite 接受度沒有很高，導致店家出現存貨壓力。

至於值不值得買「雙機組合」，就得看身邊是否有人也剛好想入手一台純掌機，或者自己要不要把 Switch Lite 當成外出便攜機來用了。（Switch Lite 是否值得入手，可以點這裡和這裡，看看我們的評測與分析）

結論：加價太多不要買，黃牛千萬不要信

綜合以上的分析，筆者想在此宣導購買 Switch 主機的正確觀念。

首先，因為缺貨導致 Switch 主機與周邊的價格水漲船高，這是從任天堂宣布發售硬體的當天以來，台灣市場就一直在重演的事情。

最初，台灣代理商由於進貨不足，導致 Switch 水貨價格被炒得老高；再來是過年期間 Joy-Cons 需求大增，導致市面上的搖桿斷貨，消費被迫加價入手或排單等待；幾個月前《健身環大冒險》爆紅引發搶貨效應，接著武漢肺炎影響製造與運輸，配合《集合啦！動物森友會》上市，需求增加、供應大減，因而產生另一波的漲價潮。

整體來看，台灣市面上的 Switch 價格真正處於合理水平，大概只有 2019 年的夏秋之時，現在想入手的消費者，很難不被加價或綑綁沒價值的遊戲片、配件等等。

正因如此，筆者想特別提醒現在要入手 Switch 主機的消費者，千萬不要購買加價得太過離譜的主機或銷售組合，即便能多花一點錢，早別人一步將硬體拿到手，現階段其實都不怎麼值得，還不如在未來把被加價的費用，拿去購買下一款值得期待的大作，要是能原價入手卻非得排單，那就耐心等待吧！

其次，目前 Switch 的搶購熱潮也引來了許多黃牛與黑心商人陸續出動，尤其想購買《集合啦！動物森友會》特別款的消費者，更容易成為「被敲盤子」的目標。建議有需求的消費者，只尋找有口碑、高評價、只銷售台灣代理商版主機、價格合理的通路進行預購，日後發生問題也比較有保障。

假設你真～～～～的很想原價購買主機，又想要快速拿到手，體驗任天堂遊戲的魅力，那不如挑選貨源充足的 Switch Lite 吧！現在來看確實是個入手的好時機喔～

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》