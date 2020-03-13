因應E3 2020停辦 任天堂可能恢復Nintendo Direct節目內容

在美國娛樂軟體協會 (ESA)確定取消今年的E3 2020展會活動，而微軟、Ubisoft也隨後發出聲明表示將會改以線上數位內容呈現原本規劃公布消息，任天堂稍早也發出聲明表示將會構思合適方式與遊戲玩家互動。

而就先前任天堂證實說法，確定今年內將不會有新款遊戲主機更新，同時也強調不會以硬體作為發展主力，因此預期任天堂今年在遊戲市場布局依然會以遊戲內容為重。

不過，從去年9月初完成線上播放Nintendo Direct節目內容後，任天堂就未再以此形式與玩家溝通遊戲新作，而是直接透過新聞稿等方式公布消息，因此接下來因應E3 2020取消舉辦的作法，或許將會恢復再次藉由Nintendo Direct節目內容與玩家互動。

但是從去年至今已經超過半年未更新Nintendo Direct節目內容，是否意味任天堂內部規劃透過不同方式呈現遊戲新作，目前都還無法確認。

先前曾有消息指稱任天堂準備在3月間再次恢復Nintendo Direct節目內容，但並未獲得任天堂方面證實。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》