因應E3 2020停辦 任天堂可能恢復Nintendo Direct節目內容

在《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》確認將延至2020年5月29日上市之際,負責此次遊戲製作的Naughty Dog副總裁Neil Druckmann於個人Twitter證實,將與HBO合作製作《最後生還者》真人電視影集,並且將由《核爆家園 (Chernobyl)》製作人暨編劇Craig Mazin執導。

2020-03-09 13:52