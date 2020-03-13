快訊

妻出現症狀接受新冠肺炎檢測 加拿大總理自我居家隔離

首爾病毒迫降：102人染疫的「韓國大樓」為何爆發？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大宇公布軒轅劍柒首波實機影片 改為即時戰鬥、支援即時光影追跡效果

聯合新聞網 / 楊又肇

去年確認投入製作的《軒轅劍柒》，並且在稍早釋出預告網站內容後，大宇資訊終於公開遊戲首波實機宣傳影片，確認新作將以Unreal Engine 4遊戲引擎打造，更結合NVIDIA Ray Tracing即時光影追跡技術，甚至也將戰鬥遊玩方式從原本回合制改為即時動作，預計會在今年內於Steam、PlayStation 4平台推出。

《軒轅劍柒》由軒轅劍之父蔡明宏領軍，並且由大宇資訊旗下DOMO工作室製作，故事設定在中國西漢末年，描述留侯墓出土一片奇特竹簡，在連夜送交太史令後，卻發生離奇失火造成太史令滿門盡亡，而竹簡也不翼而飛。在滅門慘案發生十多年後，隱居世外的主角太史昭不經意捲入一場神秘事件，並且為了保護家人而決定找出一切事件根源。

遊戲本身以Unreal Engine 4遊戲引擎打造，預計在今年內於Steam、PlayStation 4平台推出，其中在Steam上架的PC版本將會結合NVIDIA Ray Tracing即時光影追跡技術，藉此讓遊戲中的光影互動效果更為擬真。

此外，透過全新光點動作捕捉、Faceware臉部捕捉技術，將使遊戲中角色動作、表情更為寫實，配合CriWare音效引擎等系統、加入5.1聲道，以及採用真實管弦樂錄製配樂，都將帶來更沉浸的遊戲體驗。

至於在戰鬥系統部分，《軒轅劍柒》更從原本回合制改為即時戰鬥模式，讓玩家可在戰鬥過程中體驗連招、武技、閃避、格擋、反擊等要素，同時玩家也能選擇遊玩難度決定挑戰方式。在全新戰鬥系統中，玩家也能感受巨型妖魔來襲的壓迫感，以及更快的戰鬥節奏。

而在《軒轅劍肆》出現的天書系統，則會以全新面貌回歸《軒轅劍柒》，眾多特殊能力及多種設施也會整合在天書系統內。在戰鬥過程中，玩家可以使用「天書之力」張開緩速空間，或是透過「收妖」、「煉化」收伏妖魔，並且將其煉化為全新妖魔或可強化能力的御魂等素材，另外也能藉由「神兵」、「天衣」、「機關」、「聚靈」等項目，進行武器強化、防具打造、飾品製作、御魂培養等操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

單機遊戲 大宇資

延伸閱讀

改做即時戰鬥！《軒轅劍柒》首支預告曝光　預計今年玩得到

AMD強調Zen 4架構將於2021年推出，預計推出RDNA 2、CDNA顯示架構

怕！《惡靈古堡3重製版》追跡者可闖入安全屋？原來是誤會一場

NVIDIA沒取得授權！更多開發商要求GeForce NOW下架遊戲

相關新聞

單機、綁片、附硬體？疫情讓 Switch 價格水漲船高 教你怎麼買不吃虧！

去年任天堂除了推出純掌機版本的 Switch Lite 之外，也順便更新了現有標準版 Switch 主機的硬體，改進製程並提升續航力，玩家間俗稱「新版」、「電力加強版」或「續電版」。

大宇公布軒轅劍柒首波實機影片 改為即時戰鬥、支援即時光影追跡效果

去年確認投入製作的《軒轅劍柒》，並且在稍早釋出預告網站內容後，大宇資訊終於公開遊戲首波實機宣傳影片，確認新作將以Unreal Engine 4遊戲引擎打造，更結合NVIDIA Ray Tracing即時光影追跡技術，甚至也將戰鬥遊玩方式從原本回合制改為即時動作，預計會在今年內於Steam、PlayStation 4平台推出。

因應E3 2020停辦 任天堂可能恢復Nintendo Direct節目內容

在美國娛樂軟體協會 (ESA)確定取消今年的E3 2020展會活動，而微軟、Ubisoft也隨後發出聲明表示將會改以線上數位內容呈現原本規劃公布消息，任天堂稍早也發出聲明表示將會構思合適方式與遊戲玩家互動。

2K Games也要求GeForce NOW下架遊戲！EPIC Games創辦人力挺NVIDIA

在動視暴雪、Bethesda遊戲業者，加拿大遊戲開發商Hinterland Studio接連指控NVIDIA未經授權就將旗下遊戲放上GeForce NOW服務之後，稍早2K Games顯然也要求NVIDIA將旗下遊戲自GeForce NOW服務內移除。而就NVIDIA於官方論壇頁面說明，目前確實基於遊戲業者要求將內容移除，但強調會與2K Games洽談後續合作，以利在GeForce NOW服務內啟動2K Games旗下遊戲。

唯一款未發售Nintendo PlayStation主機 千萬天價成功賣出

許多喜愛電玩的老玩家們都認識索尼和任天堂2大品牌，而現在雙方都各有自己主打的主機，其實過去索尼就曾與任天堂合作開發主機，但最後在1991年以失敗收場，而催生索尼開發新一代主機PlayStation。如今索尼和任天堂當年合作開發出的未發售Nintendo PlayStation主機再度賣出，以36萬美元（新台幣約1082萬元）賣給「Toys.com」的創辦人，而他也考慮設置博物館將這台主機放置展示。

Naughty Dog證實將與HBO合作製作《最後生還者》真人電視影集

在《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》確認將延至2020年5月29日上市之際，負責此次遊戲製作的Naughty Dog副總裁Neil Druckmann於個人Twitter證實，將與HBO合作製作《最後生還者》真人電視影集，並且將由《核爆家園 (Chernobyl)》製作人暨編劇Craig Mazin執導。

化身戰鬼對抗蒙古大軍 《對馬戰鬼》確定6月26日上市

由曾經製作《惡名昭彰 (inFAMOUS)》系列作品的遊戲開發商Sucker Punch Productions打造，最早在2017年PlayStation巴黎遊戲週活動上揭曉的PlayStation 4平台獨佔作品《對馬戰鬼 (Ghost of Tsushima)》，稍早由索尼互動娛樂確認將在6月26日上市，同時也公佈預購內容。

Google在加州成立全新遊戲工作室，挖角Sony聖塔莫尼卡遊戲工作室負責人

Google稍早宣布於加州成立全新普拉亞維斯塔 (Playa Vista)遊戲工作室，並且挖角Sony位於聖塔莫尼卡 (Santa Monica)遊戲工作室負責人Shannon Studstill，預計帶領全新遊戲工作室協助Google Stadia串流遊戲服務打造內容。

《死亡擱淺》PC版本將於6月2日進駐Steam、EPIC Game Store

先前在PlayStation 4平台成功吸引眾多玩家支持的《死亡擱淺》，稍早由小島工作室與發行商505 Games宣布將於6月2日正式推出PC版本，並且將在Steam與Epic Games Store銷售。

逆其道而行？GOG：遊戲無論是否玩過都能在30天內申請退款

相比Steam在內線上遊戲銷售平台，收錄多數老舊遊戲的GOG稍早宣布同意可在遊戲購買後30天內申請退款，而且不論使用者是否已經安裝遊玩。

Google雲端串流遊戲服務Stadia 仍難以獲得市場支持

雖然Google對於旗下雲端串流遊戲服務Stadia規劃相當完整的發展規劃，甚至強調未來可提供更穩定的8K畫質表現，以及可對應格鬥遊戲的流暢遊玩體驗，另外也強調將在今年讓收錄遊戲作品數量達120款，但目前實際收錄數量仍僅有28款，雖然Google目前相當積極收購遊戲工作室，同時也準備與更多遊戲業者合作，但市場看法似乎並不太認同Google推行此項雲端串流遊戲服務。

遊戲主機銷售數量記錄霸主！PlayStation 2迎接上市20週年

日本PlayStation官方Twitter宣布迎接PlayStation 2上市20週年，除了向玩家徵集印象最深刻的啟動聲音，更徵集玩家心目中最想遊玩遊戲作品，隨即引起眾多過往PlayStation 2玩家熱情回應，其中包含《捉猴啦！3》、首度在PlayStation 2登場的《人中之龍》，以及第一款登上PlayStation 2的《Final Fantasy》系列作品《Final Fantasy X》，而更令人難忘的啟動聲音，則是光碟片無法正確讀取的配樂。

熱門新聞

無辜皮囊底下的真實內幕：記者追蹤祖克柏14年揭臉書帝國黑歷史

蘋果可能取消今年度春季發表會 改以線上形式公佈新品

NCC修法！未來在台銷售手機、平板與智慧手錶 不得標示「中國台灣」

當年手機GPRS上網又貴又慢… 網友好奇問：都是誰在用？

直接「翻譯」他人上傳菜單照片 Google Maps做到了

Gogoro 3 Delight 登場 最低5.49萬元入手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。