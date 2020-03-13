大宇公布軒轅劍柒首波實機影片 改為即時戰鬥、支援即時光影追跡效果

去年確認投入製作的《軒轅劍柒》，並且在稍早釋出預告網站內容後，大宇資訊終於公開遊戲首波實機宣傳影片，確認新作將以Unreal Engine 4遊戲引擎打造，更結合NVIDIA Ray Tracing即時光影追跡技術，甚至也將戰鬥遊玩方式從原本回合制改為即時動作，預計會在今年內於Steam、PlayStation 4平台推出。

《軒轅劍柒》由軒轅劍之父蔡明宏領軍，並且由大宇資訊旗下DOMO工作室製作，故事設定在中國西漢末年，描述留侯墓出土一片奇特竹簡，在連夜送交太史令後，卻發生離奇失火造成太史令滿門盡亡，而竹簡也不翼而飛。在滅門慘案發生十多年後，隱居世外的主角太史昭不經意捲入一場神秘事件，並且為了保護家人而決定找出一切事件根源。

遊戲本身以Unreal Engine 4遊戲引擎打造，預計在今年內於Steam、PlayStation 4平台推出，其中在Steam上架的PC版本將會結合NVIDIA Ray Tracing即時光影追跡技術，藉此讓遊戲中的光影互動效果更為擬真。

此外，透過全新光點動作捕捉、Faceware臉部捕捉技術，將使遊戲中角色動作、表情更為寫實，配合CriWare音效引擎等系統、加入5.1聲道，以及採用真實管弦樂錄製配樂，都將帶來更沉浸的遊戲體驗。

至於在戰鬥系統部分，《軒轅劍柒》更從原本回合制改為即時戰鬥模式，讓玩家可在戰鬥過程中體驗連招、武技、閃避、格擋、反擊等要素，同時玩家也能選擇遊玩難度決定挑戰方式。在全新戰鬥系統中，玩家也能感受巨型妖魔來襲的壓迫感，以及更快的戰鬥節奏。

而在《軒轅劍肆》出現的天書系統，則會以全新面貌回歸《軒轅劍柒》，眾多特殊能力及多種設施也會整合在天書系統內。在戰鬥過程中，玩家可以使用「天書之力」張開緩速空間，或是透過「收妖」、「煉化」收伏妖魔，並且將其煉化為全新妖魔或可強化能力的御魂等素材，另外也能藉由「神兵」、「天衣」、「機關」、「聚靈」等項目，進行武器強化、防具打造、飾品製作、御魂培養等操作。

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