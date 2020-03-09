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唯一款未發售Nintendo PlayStation主機 千萬天價成功賣出

聯合新聞網 / 綜合報導
這台Nintendo PlayStation主機現僅存一台，是索尼和任天堂在1990年代合作生產的未發售主機。圖擷自CNN
這台Nintendo PlayStation主機現僅存一台，是索尼和任天堂在1990年代合作生產的未發售主機。圖擷自CNN

許多喜愛電玩的老玩家們都認識索尼和任天堂2大品牌，而現在雙方都各有自己主打的主機，其實過去索尼就曾與任天堂合作開發主機，但最後在1991年以失敗收場，而催生索尼開發新一代主機PlayStation。如今索尼和任天堂當年合作開發出的未發售Nintendo PlayStation主機再度賣出，以36萬美元（新台幣約1082萬元）賣給「Toys.com」的創辦人，而他也考慮設置博物館將這台主機放置展示。

根據「CNN報導，這台主機是當年索尼和任天堂合作時開發的原型主機，這台Nintendo PlayStation主機支援CD使用，在兩家遊戲巨頭宣告合作失敗前只生產了200台主機，且未對外發售，而宣告失敗後其中的199台主機已遭銷毀，之後索尼便開始研發自家遊戲機，並在1994年發布PlayStation主機。

而這僅存一台的Nintendo PlayStation主機原本由索尼電腦娛樂的創始人兼第一任執行長奧拉夫（Olaf Olafsson）擁有，但他在1996年辭去了在索尼的職務，並將該台主機留在辦公室內，之後這台機器輾轉來到了收藏家特里（Terry Diebold）手上，不過特里在上月將該台主機放到網上進行拍賣，最終由Toys.com的創辦人葛雷（Greg McLemore）以36萬美元（新台幣約1082萬元）得標。

葛雷表示除了房子以外這是他買過最貴的東西，但他仍相當滿意，認為一切相當值得，而除了這台主機外，葛雷也收藏了許多遊戲主機，他表示Nintendo PlayStation主機將在不久後出現在各種展覽中，他已經跟加州的USC太平洋亞洲博物館合作，將在2021年春夏季進行互動遊戲，其中可能包含Nintendo PlayStation主機，而在計畫成功後，他也會考慮開設一個永久性博物館，展示他收藏的電動主機和相關產品。

CNN Sony PlayStation Nintendo

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