化身戰鬼對抗蒙古大軍 《對馬戰鬼》確定6月26日上市

由曾經製作《惡名昭彰 (inFAMOUS)》系列作品的遊戲開發商Sucker Punch Productions打造，最早在2017年PlayStation巴黎遊戲週活動上揭曉的PlayStation 4平台獨佔作品《對馬戰鬼 (Ghost of Tsushima)》，稍早由索尼互動娛樂確認將在6月26日上市，同時也公佈預購內容。

《對馬戰鬼》故事背景設定載13世紀的日本鎌倉幕府時代，並且以朝鮮半島與日本九州島之間的對馬島為遊戲舞台，玩家將扮演世居對馬島的武士一族成員「境井仁」，並且與鄉里志士對抗蒙古大軍侵襲。

遊戲預計會在今年6月26日正式於PlayStation 4平台推出，並且將推出豪華下載版、實體特別版，以及實體典藏版，其中豪華下載版將包含數位美術設定集、PlayStation 4佈景主題、人物裝備，以及特殊物品，而實體特別版則將提供鐵盒包裝，同樣提供數位美術設定集、PlayStation 4佈景主題與特殊物品。

至於實體典藏版除了包含鐵盒包裝與豪華下載版所有數位內容，更額外提供境井仁配戴面具，以及包含布面地圖與戰旗等實體設計物品。

目前索尼互動娛樂已經開放數位下載版預購。

豪華下載版

實體特別版

實體典藏版

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》