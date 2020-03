Naughty Dog證實將與HBO合作製作《最後生還者》真人電視影集

在《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》確認將延至2020年5月29日上市之際,負責此次遊戲製作的Naughty Dog副總裁Neil Druckmann於個人Twitter證實,將與HBO合作製作《最後生還者》真人電視影集,並且將由《核爆家園 (Chernobyl)》製作人暨編劇Craig Mazin執導。

而Neil Druckmann此次透露消息,證實先前《最後生還者》將投入製作真人電視影集的傳聞為真。

除了準備製作《最後生還者》真人電視影集,Naughty Dog先前也確認與哥倫比亞影業合作製作《秘境探險》真人版電影,但卻持續面臨更換執導情況。稍早消息確定新任執導人選將更換為曾經負責漫威電影《猛毒》導演Reuben Fleischer,同時也確認曾經因電影《痛苦與榮耀》獲選坎城影帝,並且入圍奧斯卡最佳男主角的Antonio Banderas將參與《秘境探險》真人版電影演出。

目前還無法確認《最後生還者》真人電視影集具體細節,但預期會由Naughty Dog攜手HBO,並且結合Sony Pictures Television與PlayStation Production旗下資源投入製作,至於劇情、人設上是否會因為電視影集製作需要作調整,目前還無法確認。

Ellie and Joel are heading to HBO! But first... we got a little game to finish! https://t.co/eMIy5gmUiw