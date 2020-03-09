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Naughty Dog證實將與HBO合作製作《最後生還者》真人電視影集
在《最後生還者 二部曲 (The Last of Us Part II)》確認將延至2020年5月29日上市之際，負責此次遊戲製作的Naughty Dog副總裁Neil Druckmann於個人Twitter證實，將與HBO合作製作《最後生還者》真人電視影集，並且將由《核爆家園 (Chernobyl)》製作人暨編劇Craig Mazin執導。
而Neil Druckmann此次透露消息，證實先前《最後生還者》將投入製作真人電視影集的傳聞為真。
除了準備製作《最後生還者》真人電視影集，Naughty Dog先前也確認與哥倫比亞影業合作製作《秘境探險》真人版電影，但卻持續面臨更換執導情況。稍早消息確定新任執導人選將更換為曾經負責漫威電影《猛毒》導演Reuben Fleischer，同時也確認曾經因電影《痛苦與榮耀》獲選坎城影帝，並且入圍奧斯卡最佳男主角的Antonio Banderas將參與《秘境探險》真人版電影演出。
目前還無法確認《最後生還者》真人電視影集具體細節，但預期會由Naughty Dog攜手HBO，並且結合Sony Pictures Television與PlayStation Production旗下資源投入製作，至於劇情、人設上是否會因為電視影集製作需要作調整，目前還無法確認。
Ellie and Joel are heading to HBO! But first... we got a little game to finish! https://t.co/eMIy5gmUiw— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 5, 2020
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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