Google在加州成立全新遊戲工作室，挖角Sony聖塔莫尼卡遊戲工作室負責人

Google稍早宣布於加州成立全新普拉亞維斯塔 (Playa Vista)遊戲工作室，並且挖角Sony位於聖塔莫尼卡 (Santa Monica)遊戲工作室負責人Shannon Studstill，預計帶領全新遊戲工作室協助Google Stadia串流遊戲服務打造內容。

在此之前，Shannon Studstill曾經擔任PlayStation 4平台獨佔遊戲《戰神》製作人。而在Shannon Studstill加入Google之後，Sony方面則是任命在PlayStation任職超過19年，同樣曾經參與《戰神》製作的Yumi Yang擔任聖塔莫尼卡遊戲工作室全新負責人。

Google今年初宣布將使Stadia串流遊戲服務收錄遊戲數量增加至120款，其中將包含多款Stadia服務平台獨佔內容，先前也收購曾經製作《蝙蝠俠：阿卡漢城市 (Batman: Arkham City)》，以及《極地戰嚎4 (Far Cry 4)》的Typhoon Studio工作團隊，藉此增加Stadia服務內容吸引力。

而此次宣布成立全新遊戲工作室，並且挖角Sony旗下遊戲製作人，預期也將使Stadia服務內容更具可看性。

不過，由於網路串流使用體驗仍無法滿足遊戲玩家實際需求，加上目前依然僅能花費129美元購買包含Stadia控制手把的Premiere Edition方案，或是由他人提供Buddy Pass邀請才能使用，尚未開放註冊有限制使用的免費版本，因此暫時還無法吸引太多玩家使用此項服務。

同時不少遊戲開發商也質疑Stadia服務獲利能力，因此更傾向仰賴自有遊戲銷售管道，或是透過諸如Steam、EPIC Games Store等線上通路銷售遊戲作品，甚至考慮推行自有串流遊戲服務，或是以訂閱遊玩形式提供玩家使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》