逆其道而行？GOG：遊戲無論是否玩過都能在30天內申請退款

相比Steam在內線上遊戲銷售平台，收錄多數老舊遊戲的GOG稍早宣布同意可在遊戲購買後30天內申請退款，而且不論使用者是否已經安裝遊玩。

通常透過線上銷售的遊戲內容，基於數位內容版權因素，多半無法提供退款，最多僅能因個案情況處理，或是以有條件情況提供申請，畢竟涉及版權內容一旦經過使用，就有可能使其版權內容遭到複製，或是體驗完整內容。

以目前Steam服務平台營運模式為例，玩家可以在付費購買遊戲後14天內申請退款，但遊玩時間必須控制在2小時內，否則就不會受理退款。

不過，GOG的作法則是逆道而行，讓購買遊戲的使用者即便下載安裝遊玩，依然可以申請退款，幾乎讓玩家能有相當大的彈性，決定是否在付費後繼續保留遊戲內容。

依照GOG的說明，則是強調以玩家體驗為優先考量，因此讓玩家能更安心付費購買符合個人需求的遊戲，而不會因為付費買到不喜歡的遊戲內容。但另一方面，GOG依然保留視情況決定是否退款權利，因此如果使用者濫用此退款服務的話，還是有能被GOG拒絕受理退款。

而GOG方面依然會繼續觀察此次調整後的反應狀況，若玩家能因此更方便決定是否購買遊戲內容，對於本身也能帶來更大獲益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》