Google雲端串流遊戲服務Stadia 仍難以獲得市場支持

雖然Google對於旗下雲端串流遊戲服務Stadia規劃相當完整的發展規劃，甚至強調未來可提供更穩定的8K畫質表現，以及可對應格鬥遊戲的流暢遊玩體驗，另外也強調將在今年讓收錄遊戲作品數量達120款，但目前實際收錄數量仍僅有28款，雖然Google目前相當積極收購遊戲工作室，同時也準備與更多遊戲業者合作，但市場看法似乎並不太認同Google推行此項雲端串流遊戲服務。

依照Google先前透露說法，在Stadia上架的遊戲內容將可透過Google Cloud雲端服務流暢運作，並且可對應更多Android、PC等可連網裝置遊玩，強調遊戲內容可以不被特定遊戲主機綁定，隨時可以透過網路串流方式遊玩，讓遊戲內容能被更多玩家遊玩。

不過，除了目前實際遊玩使用體驗仍未像Google當初展示般流暢，其中影響因素包含玩家使用網路頻寬、電信服務業者提供網路傳輸表現，以及距離Google提供伺服器節點位置遠近等情況，還包含目前依然僅能花費129美元購買包含Stadia控制手把的Premiere Edition方案，或是由他人提供Buddy Pass邀請才能使用，尚未開放註冊有限制使用的免費版本。

從Stadia服務運作模式來看，玩家並非透過付費訂閱或廣告支撐方式使用此項服務，而是必須事先購買遊戲內容，當人在外地即可透過連網裝置以Stadia服務串流方式進行遊玩，其中免費版本僅能以1080P等較低規格方式遊玩，每月10美元訂閱的付費方案則可對應4K畫質、環繞音效，並且能在持續獲得免費遊戲，或是購買遊戲優惠。

但以不少玩家看法，即便透過雲端服務以串流方式遊玩相當方便，可是在現行串流遊玩效果仍不佳，加上並非所有玩家都會長時間在外遊玩遊戲，因此多數玩家仍對雲端串流遊戲保持觀望態度。

而遊戲業者也因為整體投資報酬率相對較低，尤其是仰賴遊戲大量銷售維持營運的獨立遊戲團隊，幾乎難以與Google洽談合作，即便是像Ubisoft在內與Stadia服務合作的一線遊戲業者，多半也是因為本身遊戲已經透過Steam或本身經營線上商店販售，甚至Ubisoft自己也開始推行訂閱遊玩服務，因此與Google合作主要還是希望讓旗下遊戲大規模推廣，但本身其實已經有一定獲利能力。

另一方面，其實也是因為Google過去以來有不少新服務從一開始提出龐大願景，最後卻因為無法順利獲利，或是經營不善而隨即關閉，使得不少遊戲業者對於Stadia服務也同樣處於觀望，因此預期要等到Google持續改善Stadia服務品質，例如配合5G網路傳輸頻寬提昇串流遊戲遊玩體驗，可能才會有更多遊戲業者更願意加入此項服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》