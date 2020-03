《死亡擱淺》PC版本將於6月2日進駐Steam、EPIC Game Store

角川書店為了慶祝自1988年發行至今的奇幻傳奇小說《羅德斯島戰記》於日本累積銷售超過1000萬本,攜手獨立遊戲發行商PLAYISM、遊戲開發商「Why so serious? (原為Vaka Game Magazine)」合作打造2D動作遊戲《羅德斯島戰記 蒂德莉特的奇境冒險 (Record of Lodoss War-Deedlit in Wonder Labyrinth-)》,預計在3月13日登上Steam遊戲服務平台提供體驗。

2020-02-23 08:58