《死亡擱淺》PC版本將於6月2日進駐Steam、EPIC Game Store

先前在PlayStation 4平台成功吸引眾多玩家支持的《死亡擱淺》，稍早由小島工作室與發行商505 Games宣布將於6月2日正式推出PC版本，並且將在Steam與Epic Games Store銷售。

依照說明，《死亡擱淺》PC版本將會加入支援更高畫面更新率，並且對應超寬螢幕顯示比例，另外也會加入全新照片模式。除此之外，PC版本也將加入與《戰慄時空》系列作品連動內容，但具體細節則尚未公布。

PC版本除了推出數位版內容，同時也會推出金屬鐵盒包裝的實體版本，首波預購將會額外提供數位原聲帶、高解析畫質桌布、設定畫集，另外也包含遊戲中可讓主角山姆使用的太陽眼鏡、棒球帽、加速骨架與防彈鋼板。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》