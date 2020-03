NVIDIA沒取得授權！更多開發商要求GeForce NOW下架遊戲

接連被動視暴雪、Bethesda遊戲業者要求將旗下遊戲從GeForce NOW服務下架,NVIDIA稍早再被製作《漫漫長夜 (The Long Dark)》的加拿大遊戲開發商Hinterland Studio指控,表示NVIDIA在未經授權情況下,就將遊戲內容放上GeForce NOW服務,同樣要求NVIDIA將遊戲從服務下架。

依照《漫漫長夜》遊戲製作人Raphael van Lierop於個人Twitter上表示,由於NVIDIA並未事先取得授權,就將遊戲放上GeForce NOW服務,因此要求其將未經授權遊戲內容下架,並且強調遊戲內容僅與Valve旗下Steam服務平台簽約合作銷售使用,並未與NVIDIA簽署任何合作關係。

而NVIDIA事後也依照要求將遊戲內容下架,並且額外贈送顯示卡作為補償,藉此平息此次爭議問題。

Sorry to those who are disappointed you can no longer play #thelongdark on GeForce Now. Nvidia didn't ask for our permission to put the game on the platform so we asked them to remove it. Please take your complaints to them, not us. Devs should control where their games exist.