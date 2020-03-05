NVIDIA沒取得授權！更多開發商要求GeForce NOW下架遊戲

接連被動視暴雪、Bethesda遊戲業者要求將旗下遊戲從GeForce NOW服務下架，NVIDIA稍早再被製作《漫漫長夜 (The Long Dark)》的加拿大遊戲開發商Hinterland Studio指控，表示NVIDIA在未經授權情況下，就將遊戲內容放上GeForce NOW服務，同樣要求NVIDIA將遊戲從服務下架。

依照《漫漫長夜》遊戲製作人Raphael van Lierop於個人Twitter上表示，由於NVIDIA並未事先取得授權，就將遊戲放上GeForce NOW服務，因此要求其將未經授權遊戲內容下架，並且強調遊戲內容僅與Valve旗下Steam服務平台簽約合作銷售使用，並未與NVIDIA簽署任何合作關係。

而NVIDIA事後也依照要求將遊戲內容下架，並且額外贈送顯示卡作為補償，藉此平息此次爭議問題。

Sorry to those who are disappointed you can no longer play #thelongdark on GeForce Now. Nvidia didn't ask for our permission to put the game on the platform so we asked them to remove it. Please take your complaints to them, not us. Devs should control where their games exist. — Raphael van Lierop (@RaphLife) March 1, 2020

不過，若從GeForce NOW服務本質來看，使用者實際上並非透過此項服務遊玩遊戲內容，而是透過此項服務串流本身所購買遊戲內容。舉例來說，若使用者在Steam服務平台購買遊戲，並且將個人Steam帳號與GeForce NOW服務綁定，一旦這款遊戲在GeForce NOW服務上架，即可直接遊玩，否則還是要另外付費購買遊戲內容。

在這樣的使用模式之下，意味GeForce NOW服務本身僅只是提供遊戲內容串流功能，使用者還是必須事先付費購買遊戲，並非像以前測試階段可以任意啟動上架遊戲內容進行遊玩。

但即便NVIDIA說明本身服務僅只是提供連結與串流媒介，部分遊戲業者仍會基於本身與其他服務平台合作簽約內容，或是僅希望旗下遊戲維持在特定服務平台提供使用，甚至不想要讓玩家「跨平台」遊玩，自然不會允許NVIDIA將其遊戲作品放上GeForce NOW服務。

目前GeForce NOW服務使用方案包含免費版本，以及每月以4.99美元計費、必須一次訂閱一年使用的創始者版本，前者將提供使用者免費連接使用，但每次登入最多僅能遊玩1小時，若要繼續使用GeForce NOW服務則必須重新登入，並且等待可恢復遊玩時間，而後者則額外提供優先連接存取權限，並且能以更長時間進行遊玩，另外也支援RTX (Ray Tracing)光影即時追跡特效，同時還能享有90天試用。

NVIDIA同時也說明目前創始者版本採限時特價優惠 (直到2020年底)，但並未特別說明未來預計採用原價細節。另外，無論是免費版本或創始者版本都能以1080P 60fps畫質串流遊玩，最大差別則在於每次最長遊玩使用時間，以及是否能開啟RTX光影即時追跡特效。

依照NVIDIA先前說明，GeForce NOW服務總計收錄超過數百款遊戲內容，並且與50家以上遊戲發行商合作，其中更提供包含《要塞英雄 (Fortnite)》在內超過30款免費遊玩遊戲作品，另外也能整合玩家已經在Steam或Epic Games Store在內遊戲服務平台購買遊戲內容，同時透過GeForce NOW服務串流遊玩，並不需要重新付費購買。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》