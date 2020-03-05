遊戲主機銷售數量記錄霸主！PlayStation 2迎接上市20週年

日本PlayStation官方Twitter宣布迎接PlayStation 2上市20週年，除了向玩家徵集印象最深刻的啟動聲音，更徵集玩家心目中最想遊玩遊戲作品，隨即引起眾多過往PlayStation 2玩家熱情回應，其中包含《捉猴啦！3》、首度在PlayStation 2登場的《人中之龍》，以及第一款登上PlayStation 2的《Final Fantasy》系列作品《Final Fantasy X》，而更令人難忘的啟動聲音，則是光碟片無法正確讀取的配樂。

2000年3月4日率先在日本市場開賣，並且在其後12年累積銷售高達1億5500萬台的PlayStation 2，相比第一代PlayStation徹底改變原本採上掀開啟光碟機、必須平放的玩具質感機身設計，採用全黑、搭配漸層藍色刻印字樣，並且可對應直立或平放的機身設計 (特別的是，機身上的「PS」可以依照機身擺放方式旋轉方向)，而配置的DUALSHOCK 2控制手把也全面導入震動回饋功能，讓使用者能藉由震動反饋感受遊戲氛圍。

除了主機在12年銷售期間透過多次改版累積銷售高達1億5500萬台，並且創下當時SEGA Dreamcast、Nintendo GameCube、微軟Xbox等競爭機種難以超越銷售記錄，對應PlayStation 2平台遊戲更累積推出超過1萬款作品，總計累積銷售超過15億3700萬套，成為眾多玩家幾乎都曾接觸過的遊戲主機。

PlayStation 2採用當時仍為索尼電腦娛樂 (後來的索尼互動娛樂)與Toshiba攜手合作的客製化處理器「Emotion Engine (EE)」，以及客製化繪圖處理器「Graphics Synthesizer (GS)」，標榜可發揮6.2GFLOPS運算效能，超越當時多數PC採用處理器運算效能，強調每秒可處理超過6600萬組多邊形，當時更以《實感賽車》系列作品賽車女郎永瀨麗子高解析身影，以及《跑車浪漫旅》系列逼真寫實車輛，甚至藉由過去曾在第一代PlayStation推行的《Final Fantasy VIII》高解析影像、以每秒超過600萬組多邊形即時組成的老人頭像作為展示，進而令人留下深刻印象。

日本PlayStation官方Twitter宣布迎接PlayStation 2上市20週年，除了向玩家徵集印象最深刻的啟動聲音，更徵集玩家心目中最想遊玩遊戲作品，隨即引起眾多過往PlayStation 2玩家熱情回應，其中包含《捉猴啦！3》、首度在PlayStation 2登場的《人中之龍》，以及第一款登上PlayStation 2的《Final Fantasy》系列作品《Final Fantasy X》，而更令人難忘的啟動聲音，則是光碟片無法正確讀取的配樂

為了吸引第一代PlayStation玩家升級，並且可繼續遊玩過去曾在PlayStation推行遊戲，PlayStation 2藉由硬體整合方式相容PlayStation遊戲內容，甚至也配置當時仍未普及應用的DVD光碟機，因此當時也成為許多影音玩家購買商品，藉此替代當時價格仍偏高的DVD播放器。

從最早推出的SCPH-10000型號款式，PlayStation 2後續分別推出SCPH-30000、SCPH-50000改款，但機身外型基本維持不變，僅調整處理器製程與主機板設計，其後則是推出機身輕薄化設計的SCPH-70000與SCPH-90000型號款式，同時也讓主機價格持續壓低，藉此吸引更多消費市場購買。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》