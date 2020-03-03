羅技將與Herman Miller合作打造更符合人體工學、時尚的電競椅
過去提供鍵盤、滑鼠、耳機及麥克風等電競相關產品之後，羅技也終於準備進入電競椅市場競爭，並且宣布與生產人體工學座椅為名的Herman Miller攜手合作。
透過旗下電競品牌Logitech G與Herman Miller合作，羅技強調將會打造全球最先進的電競椅，其中預期將會符合人體工學使用體驗，同時維持本身座椅產品時尚設計，並且能與羅技旗下電競相關產品整合。
不過，羅技與Herman Miller雙方並未透露具體有關合作產品細節，同時也尚未公布預計推出時程，但在Herman Miller官網則是啟用遊戲產品分類，預期會在後續公布更多消息。
除了羅技，其實也有越來越多電競相關周邊廠商開始打造電競椅產品，尤其在目前電競賽事逐漸成為主流，許多針對參賽選手打造適合支撐坐姿，並且減少長坐造成身體姿勢產生歪斜等情況，造成身體疲勞，進而影響滑鼠、鍵盤操作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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