《Final Fantasy VII Remake》開放體驗版內容下載

如同Facebook在虛擬實境應用提供可代表自己的虛擬人偶系統，HTC在此次公佈內容也透露會以viveport服務作為使用平台，透過VIVE Sync的新功能，讓使用者能建立在虛擬實境中代表自己的虛擬人偶，並且透過影像識別方式讓虛擬人偶能即時反應當下真實臉部表情，進而可應用在以虛擬實境進行的線上會議，同時也能增加在虛擬實境環境內的互動真實度。

2020-02-20 10:07