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《Final Fantasy VII Remake》開放體驗版內容下載

聯合新聞網 / 楊又肇

預計在4月10日於PlayStation 4平台正式推出的《Final Fantasy VII Remake》，稍早確定釋出免費下載遊玩的體驗版內容，讓玩家可以預先感受重製版內容所帶來改變。

此次釋出體驗版內容容量達7GB，內容將涵蓋遊戲序章故事，讓玩家可以操作背負巨型破壞劍的主角克勞德，與巴雷特率領反神羅公司組織「雪崩」成員一同潛入1號魔晄爐進行爆破。而在遊玩過程也能看見重製版內容所帶來畫質提昇，以及重新設計的遊玩模式。

遊戲內容則預計會在4月10日正式推出，台灣地區也將同步推出繁體中文版本。

不過，依照先前Square Enix說明，此次推出的重製版內容，實際收錄部分僅包含克勞德一行人在魔晄都市米德加的故事，離開米德加之後的完整遊戲將會以多章節形式呈現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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