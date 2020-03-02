試玩／《Final Fantasy VII Remake》帶玩家重回當年 更以全新體驗詮釋完整故事

預計在今年4月10日正式推出的《Final Fantasy VII Remake》，雖然先前已經對外開放試玩內容，但是因為取材內容使用限制僅能以文字與官方提供圖像報導 (雖然後續也有未完成遊玩影片曝光)，但在此次試玩過程則是允許拍攝故事中潛入1號魔晄爐引爆的操作遊玩片段，並且搭配官方提供素材，讓玩家可以一窺接近完成版遊戲內容的遊玩感受。

之所以會嚴格控管內容，有部分原因是試玩內容仍有部分細節需要作調整 (例如中文版部分翻譯內容)，另一方面也希望能保留一些內容讓玩家自行體驗。

就先前Squre Enix說明，《Final Fantasy VII Remake》並非只是將過去在PlayStation平台發行版本以高解析度圖像形式重製，甚至會加入更多內容細節，讓玩家可以更深入感受《Final Fantasy VII》當年所帶來感受，因此即便故事劇情走向沒有太大改變，仍可讓玩家更融入故事劇情，甚至補完部分在原作未清楚交代劇情細節。

手持巨型破壞劍的克勞德，從早期《Final Fantasy VII》推出後就廣受玩家喜愛，在此次重製作品中將會鉅細靡遺地詮釋其心理層面

而在整個操作體驗中，《Final Fantasy VII Remake》納入先前系列作品製作經驗，讓玩家操作角色能更流暢地在畫面中立即進入與敵方交戰，不像過往必須切換到戰鬥畫面，並且伴隨讀取內容等待畫面。

雖然在戰鬥過程也會有ATB計量表的限制，但在整個戰鬥過程還是可以透過「X」鈕閃避敵方攻擊，或是透過「□」鈕持續進行輕快攻擊，甚至可以透過「△」鈕切換重擊模式。而在戰鬥過程中，也能隨時按下「○」選擇使用道具恢復HP、MP，甚至選擇使用魔法攻擊，或是在計量表蓄滿時選擇發動Limit Break極限技攻擊。

另外，在戰鬥過程也能依照需求切換不同角色，僅需透過方向鍵即可快速切換，過程中也不會因為切換而影響戰鬥流暢感，同時由電腦接手操作角色也會立即切換為自動模式，並且協助玩家戰鬥。

此次《Final Fantasy VII Remake》重製作品中讓不少玩家關注的艾麗絲，此次預期也會引起更多話題討論

整體來看，藉由PlayStation 4運算效能表現，《Final Fantasy VII Remake》可以用相當流暢形式從動畫內容無縫銜接製角色操作畫面，而即便在畫面特效複雜的頭目戰也不容易出現畫面延遲情況，使得實際遊玩體驗相當輕快，而不會有流於等待畫面的情況。

同時畫面製作細膩度也比想像中更好，尤其呈現克勞德頭髮與細膩表情、艾麗絲身上衣服細節，以及巴雷特墨鏡下的眼神，幾乎都與電影《Final Fantasy VII 降臨神子》相仿。

反神羅組織「雪崩」頭領巴雷特，在此次重製作品中更寫實呈現其熱血心腸，同時在試玩過程中也更加感受其最初對克勞德充滿戒心的情緒

另外，更換武器與裝備時，同樣也會反應在操作畫面時的角色裝備，例如把克勞德原本配備大劍換成狼牙棒，在移動操作畫面中就會出現裝備狼牙棒的情況，而在武器上裝備的魔石變更之後，裝備結果一樣也會跟著改變，使得一切都變得更加真實。

目前僅為第一部作品內容

此次體驗部分主要是潛入1號魔晄爐引爆，到後續逃脫、遇見艾麗絲，並且跳上列車逃離追捕部分，以及潛入5號魔晄爐與神羅公司旗下暴風破壞者戰鬥，另外也包含從下水道醒來，並且與阿勃祖戰鬥的片段內容，其中展示包含克勞德、巴雷特、艾麗絲與蒂法戰鬥風格等操作遊玩內容，而體驗過程中也夾雜反派角色賽菲羅斯在克勞德心中所呈現的黑暗面。

依照先前Square Enix確認說法，證實預計4月10日推出的《Final Fantasy VII Remake》，僅只是第一部作品內容，主要收錄描寫原作中在工業都市米德加進行的序盤情節，故事將收錄課勞德一行人離開米德加為止。

克勞德內心中的黑暗面化身賽菲洛斯，在此次重製作品中的地位將會更為凸顯

以下為Square Enix過去先後釋出宣傳影片內容：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》