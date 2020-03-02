快訊

11人旅行團以色列包機返台 1人出現發燒送醫

試玩／《Final Fantasy VII Remake》帶玩家重回當年 更以全新體驗詮釋完整故事

聯合新聞網 / 楊又肇

預計在今年4月10日正式推出的《Final Fantasy VII Remake》，雖然先前已經對外開放試玩內容，但是因為取材內容使用限制僅能以文字與官方提供圖像報導 (雖然後續也有未完成遊玩影片曝光)，但在此次試玩過程則是允許拍攝故事中潛入1號魔晄爐引爆的操作遊玩片段，並且搭配官方提供素材，讓玩家可以一窺接近完成版遊戲內容的遊玩感受。

之所以會嚴格控管內容，有部分原因是試玩內容仍有部分細節需要作調整 (例如中文版部分翻譯內容)，另一方面也希望能保留一些內容讓玩家自行體驗。

就先前Squre Enix說明，《Final Fantasy VII Remake》並非只是將過去在PlayStation平台發行版本以高解析度圖像形式重製，甚至會加入更多內容細節，讓玩家可以更深入感受《Final Fantasy VII》當年所帶來感受，因此即便故事劇情走向沒有太大改變，仍可讓玩家更融入故事劇情，甚至補完部分在原作未清楚交代劇情細節。

手持巨型破壞劍的克勞德，從早期《Final Fantasy VII》推出後就廣受玩家喜愛，在此次重製作品中將會鉅細靡遺地詮釋其心理層面
手持巨型破壞劍的克勞德，從早期《Final Fantasy VII》推出後就廣受玩家喜愛，在此次重製作品中將會鉅細靡遺地詮釋其心理層面

而在整個操作體驗中，《Final Fantasy VII Remake》納入先前系列作品製作經驗，讓玩家操作角色能更流暢地在畫面中立即進入與敵方交戰，不像過往必須切換到戰鬥畫面，並且伴隨讀取內容等待畫面。

雖然在戰鬥過程也會有ATB計量表的限制，但在整個戰鬥過程還是可以透過「X」鈕閃避敵方攻擊，或是透過「□」鈕持續進行輕快攻擊，甚至可以透過「△」鈕切換重擊模式。而在戰鬥過程中，也能隨時按下「○」選擇使用道具恢復HP、MP，甚至選擇使用魔法攻擊，或是在計量表蓄滿時選擇發動Limit Break極限技攻擊。

另外，在戰鬥過程也能依照需求切換不同角色，僅需透過方向鍵即可快速切換，過程中也不會因為切換而影響戰鬥流暢感，同時由電腦接手操作角色也會立即切換為自動模式，並且協助玩家戰鬥。

此次《Final Fantasy VII Remake》重製作品中讓不少玩家關注的艾麗絲，此次預期也會引起更多話題討論
此次《Final Fantasy VII Remake》重製作品中讓不少玩家關注的艾麗絲，此次預期也會引起更多話題討論

整體來看，藉由PlayStation 4運算效能表現，《Final Fantasy VII Remake》可以用相當流暢形式從動畫內容無縫銜接製角色操作畫面，而即便在畫面特效複雜的頭目戰也不容易出現畫面延遲情況，使得實際遊玩體驗相當輕快，而不會有流於等待畫面的情況。

同時畫面製作細膩度也比想像中更好，尤其呈現克勞德頭髮與細膩表情、艾麗絲身上衣服細節，以及巴雷特墨鏡下的眼神，幾乎都與電影《Final Fantasy VII 降臨神子》相仿。

反神羅組織「雪崩」頭領巴雷特，在此次重製作品中更寫實呈現其熱血心腸，同時在試玩過程中也更加感受其最初對克勞德充滿戒心的情緒
反神羅組織「雪崩」頭領巴雷特，在此次重製作品中更寫實呈現其熱血心腸，同時在試玩過程中也更加感受其最初對克勞德充滿戒心的情緒

另外，更換武器與裝備時，同樣也會反應在操作畫面時的角色裝備，例如把克勞德原本配備大劍換成狼牙棒，在移動操作畫面中就會出現裝備狼牙棒的情況，而在武器上裝備的魔石變更之後，裝備結果一樣也會跟著改變，使得一切都變得更加真實。

目前僅為第一部作品內容

此次體驗部分主要是潛入1號魔晄爐引爆，到後續逃脫、遇見艾麗絲，並且跳上列車逃離追捕部分，以及潛入5號魔晄爐與神羅公司旗下暴風破壞者戰鬥，另外也包含從下水道醒來，並且與阿勃祖戰鬥的片段內容，其中展示包含克勞德、巴雷特、艾麗絲與蒂法戰鬥風格等操作遊玩內容，而體驗過程中也夾雜反派角色賽菲羅斯在克勞德心中所呈現的黑暗面。

依照先前Square Enix確認說法，證實預計4月10日推出的《Final Fantasy VII Remake》，僅只是第一部作品內容，主要收錄描寫原作中在工業都市米德加進行的序盤情節，故事將收錄課勞德一行人離開米德加為止。

克勞德內心中的黑暗面化身賽菲洛斯，在此次重製作品中的地位將會更為凸顯
克勞德內心中的黑暗面化身賽菲洛斯，在此次重製作品中的地位將會更為凸顯

以下為Square Enix過去先後釋出宣傳影片內容：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

列車 動畫 PlayStation

延伸閱讀

《FF VII 重製版》新預告女裝克勞德極美！召喚獸利維坦也現身對戰

《FF VII 重製版》Demo試玩：動作節奏流暢、重視弱點攻擊

《FF VII 重製版》揭露蒂法技能與支線設計，還帶來三隻呆萌召喚獸

浪花兄弟猜拳決定誰致詞 伊古達拉返家備感窩心

相關新聞

試玩／《Final Fantasy VII Remake》帶玩家重回當年 更以全新體驗詮釋完整故事

預計在今年4月10日正式推出的《Final Fantasy VII Remake》，雖然先前已經對外開放試玩內容，但是因為取材內容使用限制僅能以文字與官方提供圖像報導 (雖然後續也有未完成遊玩影片曝光)，但在此次試玩過程則是允許拍攝故事中潛入1號魔晄爐引爆的操作遊玩片段，並且搭配官方提供素材，讓玩家可以一窺接近完成版遊戲內容的遊玩感受。

《Final Fantasy VII Remake》開放體驗版內容下載

預計在4月10日於PlayStation 4平台正式推出的《Final Fantasy VII Remake》，稍早確定釋出免費下載遊玩的體驗版內容，讓玩家可以預先感受重製版內容所帶來改變。

《星際大戰》的特效公司ILM 如何借助Ureal遊戲引擎拍攝《曼達洛人》

喬治盧卡斯於1975年為了拍攝攝第一部《星際大戰》所成立特效公司ILM (光影魔幻工業,Industrial Light & Magic)，稍早透過YouTube影片內容介紹，如何藉由EPIC Games旗下Unreal遊戲引擎打造目前在Disney+獨佔播出電視影集《曼達洛人 (The Mandalorian)》。

微軟又透露Xbox Series X更多規格細節 確定對應12TFLOPS運算效能

相比Sony在PlayStation 5的新機細節有諸多保留，微軟則是不吝於公布旗下Xbox Series X相關規格細節。在稍早公布規格中，微軟Xbox部門負責人Phil Spencer確認新機將會對應12TFLOPS運算效能，並且支援可變速率著色 (VRS,Variable Rate Shading)，以及硬體為基礎的DXR (DirectX Raytracing)即時光影追跡技術。

紀念小說發行30週年 2D點陣圖像動作遊戲《羅德斯島戰記 蒂德莉特的奇境冒險》3月13登場

角川書店為了慶祝自1988年發行至今的奇幻傳奇小說《羅德斯島戰記》於日本累積銷售超過1000萬本，攜手獨立遊戲發行商PLAYISM、遊戲開發商「Why so serious? (原為Vaka Game Magazine)」合作打造2D動作遊戲《羅德斯島戰記 蒂德莉特的奇境冒險 (Record of Lodoss War-Deedlit in Wonder Labyrinth-)》，預計在3月13日登上Steam遊戲服務平台提供體驗。

HTC擴展VIVE Cosmos系列虛擬實境頭戴裝置 部分早期機種將淘汰

HTC稍早宣布在VIVE Cosmos系列虛擬實境頭戴裝置增加結合外部定位與本身以鏡頭識別定位的VIVE Cosmos Elite，以及僅配置4組外部識別鏡頭的入門機種VIVE Cosmos Play，另外也推出可藉由總計6組鏡頭進行定位的VIVE Cosmos XR。

HTC在VR環境「面對面」互動的VIVE Sync功能 未來預期能識別浮空手勢

如同Facebook在虛擬實境應用提供可代表自己的虛擬人偶系統，HTC在此次公佈內容也透露會以viveport服務作為使用平台，透過VIVE Sync的新功能，讓使用者能建立在虛擬實境中代表自己的虛擬人偶，並且透過影像識別方式讓虛擬人偶能即時反應當下真實臉部表情，進而可應用在以虛擬實境進行的線上會議，同時也能增加在虛擬實境環境內的互動真實度。

宏達電發表新VR產品Cosmos系列 24日起預售

宏達電（2498）今（20）日宣布，推出完整的Vive Cosmos系列，包括三款全新的Vive Cosmos系列頭戴式...

宏達電推完整VIVE Cosmos系列 估Q1底開賣

宏達電（2498）今（20）日宣布推出完整的VIVE Cosmos系列，包括三款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯...

Nintendo Switch Lite新增加「珊瑚」色 動物森友會款式主機準備開賣

任天堂稍早宣布將推出Nintendo Switch Lite全新「珊瑚 (Coral)」配色，並且確定將會在3月20日正式開放銷售，建議售價則是19980日圓，而台灣地區也確定會引進銷售，建議售價則是新台幣6180元，預計會在3月20日正式推出，預購時間則是3月7日。

動視暴雪有意與Netflix合作 發行《暗黑破壞神》改編動畫影集

相關消息指稱，動視暴雪將有意與Netflix合作發行《暗黑破壞神》改編動畫影集，同時也可能推出以《鬥陣特攻》為基礎的動畫作品。

動視暴雪遊戲自GeForce Now服務下架？NVIDIA回應「一場誤會」

針對日前動視暴雪要求NVIDIA將原本提供GeForce Now串流遊戲服務使用的遊戲作品下架，引發可能是因為動視暴雪與Google簽訂獨家合作的討論，NVIDIA隨後對此作出回應，表示僅只是一場「誤會」。

熱門新聞

新冠肺炎歷史軌跡比對：Google maps幫你檢查足跡是否有與新冠肺炎病例重疊？

蘋果可能在新款iPad Pro鍵盤保護蓋 加上觸控板功能

病毒疫情影響 線上會議軟體Zoom活躍用戶人數大增

Pixel 4a、Pixel 5系列將在越南組裝生產？可能換上螢幕開孔設計

GDC 2020最終還是因為新型冠狀病毒影響延期舉辦

敵意收購、毒藥策略之餘 傳HP與全錄討論雙方合併事宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。