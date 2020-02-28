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《星際大戰》的特效公司ILM 如何借助Ureal遊戲引擎拍攝《曼達洛人》

聯合新聞網 / 楊又肇

喬治盧卡斯於1975年為了拍攝攝第一部《星際大戰》所成立特效公司ILM (光影魔幻工業,Industrial Light & Magic)，稍早透過YouTube影片內容介紹，如何藉由EPIC Games旗下Unreal遊戲引擎打造目前在Disney+獨佔播出電視影集《曼達洛人 (The Mandalorian)》。

為了借助Unreal遊戲引擎協助拍攝《曼達洛人》，ILM劇組搭建一組直徑達75英呎、高20英呎，並且以270度弧度呈現的環狀LED牆面，並且加上同樣以LED構成的天頂，藉此讓劇組進行拍攝時無需大費周章搭建佈景，更能減少影片後製比例。

甚至，藉由部分光影照射之下，例如特定人物如劇中角色丁賈林 (Din Djarin)所配戴頭盔，或是其他光影折射效果，都能藉由此「背景」產生相對自然的光影互動效果。

過去曾經電影《鋼鐵人》系列、《蜘蛛人》糸列，並且負責《曼達洛人》影集執導的Jon Favreau表示，《曼達洛人》第一季超過一半鏡頭是在這座特殊「背景」前完成拍攝，透過實體佈景與虛擬影像場景結合，藉此讓拍攝場景可以一瞬間進入不同情境，同時也能依照遠近關係透過燈光補強演員演出角色上的光影互動效果，進而創造比過往綠幕更為真實的細節呈現結果，同時也能大幅減少後製流程。

而Jon Favreau稍早也在個人Twitter頁面證實《曼達洛人》第二季將會在今年秋季推出，預期也會藉由此技術創造更真實影像內容，同時也可能會更廣泛應用在其他電影、電視劇拍攝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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