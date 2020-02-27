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微軟又透露Xbox Series X更多規格細節 確定對應12TFLOPS運算效能

聯合新聞網 / 楊又肇

相比Sony在PlayStation 5的新機細節有諸多保留，微軟則是不吝於公布旗下Xbox Series X相關規格細節。在稍早公布規格中，微軟Xbox部門負責人Phil Spencer確認新機將會對應12TFLOPS運算效能，並且支援可變速率著色 (VRS,Variable Rate Shading)，以及硬體為基礎的DXR (DirectX Raytracing)即時光影追跡技術。

相比先前推出的Xbox One X運算效能為6TFLOPS，顯然Xbox Series X將帶來一倍以上效能表現，同時也如先前說法確定支援即時光影追跡技術，以及可變速率著色功能。

硬體規格方面，Xbox Series X搭載AMD Zen 2架構設計的客製化處理器，以及採RDNA 2顯示架構的客製化GPU，相比AMD目前推出的Radeon RX 5700 XT顯示卡所能發揮9.75TFLOPS運算效能還高，並且貼近NVIDIA RTX 2080 Super顯示卡運算效能，並且透過支援自動低延遲模式 (ALLM)與可變更新率 (VRR)的HDMI 2.1介面輸出畫面效果，甚至可對應高達120Hz畫面更新率輸出，讓更多需要更快畫面顯示效果的動作遊戲、格鬥遊戲能更穩定呈現。

而儲存元件也採用SSD，藉此增加資料存取效率，另外也能藉由名為快速恢復 (Quick Resume)的功能，讓玩家可在多個遊戲間切換，並且從先前中止狀態恢復遊玩進度。另外，在新款無線控制器中更加入動態延遲輸入 (DLI,Dynamic Latency Input)設計，讓控制器操作訊號能與畫面顯示內容同步，藉此達成玩家操作結果與實際顯示畫面匹配目的。

此外，微軟也強調Xbox Series X將橫跨四個世代主機遊玩體驗，分別可向下相容Xbox One、Xbox 360，乃至於初代Xbox平台遊戲，同時也能透過Smart Delivery功能對應下載適合Xbox Series X，或是Xbox One平台版本的遊戲內容，讓玩家能透過單次購買，並且在不同遊戲主機上遊玩，目前將會先以微軟遊戲工作室所提供遊戲內容支援此項功能，未來也會鼓勵更多第三方遊戲業者加入。

透露部分功能細節之餘，微軟不免也強調Xbox Series X同樣適合用於使用Xbox Game Pass訂閱服務，藉此體驗更多遊戲內容。

微軟接下來預計會在6月舉辦的E3 2020期間公布Xbox Series X完整規格，預期也會公布實際上市資訊，至於Sony是否也會在近期內公布PlayStation 5細節，暫時還沒有消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox AMD SSD 微軟

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