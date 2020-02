紀念小說發行30週年 2D點陣圖像動作遊戲《羅德斯島戰記 蒂德莉特的奇境冒險》3月13登場

角川書店為了慶祝自1988年發行至今的奇幻傳奇小說《羅德斯島戰記》於日本累積銷售超過1000萬本,攜手獨立遊戲發行商PLAYISM、遊戲開發商「Why so serious? (原為Vaka Game Magazine)」合作打造2D動作遊戲《羅德斯島戰記 蒂德莉特的奇境冒險 (Record of Lodoss War-Deedlit in Wonder Labyrinth-)》,預計在3月13日登上Steam遊戲服務平台提供體驗。

《羅德斯島戰記》除了發行小說內容,在動畫作品也廣受歡迎,並且在去年推出全新小說作品《羅德斯島戰記 誓約的寶冠 (ロードス島戦記 誓約の宝冠)》,主角則是系列作品中的女精靈蒂德莉特。

而在此次預計推出的2D動作遊戲《羅德斯島戰記 蒂德莉特的奇境冒險》中,則預計銜接在《羅德斯島戰記 誓約的寶冠》空白時期的劇情,並且為了呈現流暢動作表現,在單一動作表現更採用36張點陣圖像內容詮釋,藉此在傳統2D點陣圖像創造吸睛動作效果。

不過,從預告影片內容來看,遊戲呈現視覺與過往由KONAMI發行的《恶魔城X 月下夜想曲》有幾分相似,玩家必須操作蒂德莉特以精靈之力突破關卡,並且能透過劍、刀或弓箭等武器進行攻擊,或是破解阻礙。

同時在完整版遊戲中,玩家也會看見《羅德斯島戰記》系列作品角色,目前遊戲關卡將包含主要6個不同設計,遊戲預計會在今年內完成,3月13日則會開放第一個關卡讓玩家下載體驗,語言部分也會加入中文內容。



《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》