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HTC在VR環境「面對面」互動的VIVE Sync功能 未來預期能識別浮空手勢

聯合新聞網 / 楊又肇

如同Facebook在虛擬實境應用提供可代表自己的虛擬人偶系統，HTC在此次公佈內容也透露會以viveport服務作為使用平台，透過VIVE Sync的新功能，讓使用者能建立在虛擬實境中代表自己的虛擬人偶，並且透過影像識別方式讓虛擬人偶能即時反應當下真實臉部表情，進而可應用在以虛擬實境進行的線上會議，同時也能增加在虛擬實境環境內的互動真實度。

依照HTC說明，藉由VIVE Sync功能，將能在虛擬實境環境中感受更真實的「面對面」互動，甚至可以配合臉部表情變化，進而讓虛擬人偶可以即時反應當下真實臉部表情，至於虛擬人偶的造型、身高等細節，則可透過手動調整設定。

而相比Facebook提供虛擬人偶使用模式，VIVE Sync功能是以viveport服務作為使用平台，因此只要虛擬實境頭戴裝置可以相容viveport服務，原則上就能使用此項功能，即便是Valve自行打造的Index VR，或是Oculus Rift在內第三方業者打造的虛擬實境頭戴裝置都能使用。

除了打造VIVE Sync功能，HTC方面也透露未來也期望能實現直接辨識雙手動作，讓使用者無需手持左右控制器也能在虛擬實境環境中重現雙手動作，並且對應精準的手指細微操作，但目前還是會以左右手持控制操作互動為主，不過在HTC VIVE等裝置則已經支援透過麥克風識別聲音內容，並且對應聲控操作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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