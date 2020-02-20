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HTC擴展VIVE Cosmos系列虛擬實境頭戴裝置 部分早期機種將淘汰

聯合新聞網 / 楊又肇

HTC稍早宣布在VIVE Cosmos系列虛擬實境頭戴裝置增加結合外部定位與本身以鏡頭識別定位的VIVE Cosmos Elite，以及僅配置4組外部識別鏡頭的入門機種VIVE Cosmos Play，另外也推出可藉由總計6組鏡頭進行定位的VIVE Cosmos XR。

發揮完整虛擬實境體驗的VIVE Cosmos Elite

相比去年推出的VIVE Cosmos，此次公佈的VIVE Cosmos Elite同樣能以內建鏡頭實現inside-out定位追蹤，並且搭配HTC VIVE使用的Light House定位系統，以及HTC VIVE使用的左右手控制器，甚至也能使用VIVE Tracker定位配件與無線連接模組。

不過，因為面板更換為對應Light House定位系統的版本，因此相比總計搭載6組鏡頭的VIVE Cosmos，在VIVE Cosmos Elite上的鏡頭總數僅為4組，但依然可發揮inside-out定位追蹤效果。

VIVE Cosmos Elite，基本上可視為VIVE Cosmos換上對應Light House定位系統的面板，並且藉由Light House定位系統追蹤所在位置，以及透過VIVE左右手持控制器互動，同時本身也能透過總計4組鏡頭進行定位
VIVE Cosmos Elite，基本上可視為VIVE Cosmos換上對應Light House定位系統的面板，並且藉由Light House定位系統追蹤所在位置，以及透過VIVE左右手持控制器互動，同時本身也能透過總計4組鏡頭進行定位

至於硬體規格部分，則與VIVE Cosmos一樣對應2880 x 1700解析度規格的面板設計，提供更高顯示、減少紗窗現象的清晰視覺感受，同時也能透過單一連接線與電腦端連接，並且透過雙手控制器與虛擬物件進行互動，而顯示裝置採可上掀設計則是增加使用便利性，讓使用者能快速從虛擬實境「回到」真實場景。

而定位方式除了透過本身搭載4組鏡頭的inside-out定位追蹤技術，將可對應15平方公尺定位範圍，搭配新一代Light House定位系統則可擴展至30平方公尺，甚至可以隨著定位系統擴充支援更廣泛的定位範圍。

內容部分則一樣支援HTC viveport，或是Valve旗下SteamVR服務平台，並且支援市面上絕大多數的虛擬實境應用內容。

定位入門套件的VIVE Cosmos Play

除了VIVE Cosmos Elite，此次同步推出的VIVE Cosmos Play則定位在入門等級，本身僅搭載4組鏡頭作為定位使用，同時搭配與VIVE Cosmos相同控制手把，並且取消整合式耳機，改為外接入耳式耳機。

VIVE Cosmos Play維持原本VIVE Cosmos搭載手持控制器，面板內建鏡頭數量則減少為2組，加上機身本體上的鏡頭總數達4組，另外也取消整合式耳機，改為外接入耳式耳機
VIVE Cosmos Play維持原本VIVE Cosmos搭載手持控制器，面板內建鏡頭數量則減少為2組，加上機身本體上的鏡頭總數達4組，另外也取消整合式耳機，改為外接入耳式耳機

不過，為了讓購買VIVE Cosmos Play的使用者升級，HTC也將額外獨立開放銷售升級用面板，讓VIVE Cosmos Play可以透過更換面板「升級」為VIVE Cosmos，甚至也能透過額外購買新一代Light House定位系統、VIVE左右手控制器，搭配更換面板「升級」為VIVE Cosmos Elite，但這樣的花費將會比直接購買VIVE Cosmos Elite還高。

鎖定混合實境使用的VIVE Cosmos XR

HTC此次也提到VIVE Cosmos系列將會有4種面板可供更換使用，除了VIVE Cosmos、VIVE Cosmos Elite與VIVE Cosmos Play採用版本，第四種設計就是用於VIVE Cosmos XR面板上的4組鏡頭款式。

與VIVE Cosmos採用的鏡頭配置不同，VIVE Cosmos XR面板上的4組鏡頭有2組為高解析度透視鏡頭，讓使用者在配戴過程能以貼近穿透視野觀看外部影像，藉此形成真實世界與虛擬實境結合的視覺體驗，同時也能與虛擬影像進行互動，藉此對應HTC說明在混合實境應用發展。

而在VIVE Cosmos XR的設計中，前置面板同樣可以更換成其他版本，藉此對應VIVE Cosmos、VIVE Cosmos Elite使用功能。此外，VIVE Cosmos XR也能藉由對應VIVE Cosmos使用的左右手控制器在虛擬實境中進行互動。

建議售價部分，VIVE Cosmos Elite將會以新台幣29900元價格銷售，而VIVE Cosmos Play售價則是新台幣16800元，兩者預計在2月24日開放預購，並且將會在今年3月開放出貨。

相比其他VIVE Cosmos系列，VIVE Cosmos XR預計在第二季先推出開發者版本，暫時還沒有計畫推出消費市場使用版本。

對應Light House定位系統的面板配件
對應Light House定位系統的面板配件

可以看見背面的快拆連接介面，前方兩個孔位則是預留給VIVE Cosmos內建鏡頭使用
可以看見背面的快拆連接介面，前方兩個孔位則是預留給VIVE Cosmos內建鏡頭使用

部分早期機種將逐步淘汰

依照HTC方面表示，今年在虛擬實境應用產品將會鎖定「創造」、「暢玩」與「傳遞」三個面向發展，並且將會整合既有產品對應虛擬實境到混合實境使用需求，此次擴展VIVE Cosmos系列更期望能對應不同使用需求，同時保留後續升級彈性，進而能吸引更多消費市場用戶。

此外，HTC也說明隨著VIVE Cosmos以系列機種形式作更新，原本推行的HTC VIVE系列機種也會持續作更新，但最早推出的HTC VIVE則會隨著現有庫存清空結束生產，而一體式虛擬實境機種VIVE Focus也確定不再生產，未來將會以換上更精準定位、新增左右手控制器的VIVE Focus Plus取代

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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