HTC擴展VIVE Cosmos系列虛擬實境頭戴裝置 部分早期機種將淘汰
HTC稍早宣布在VIVE Cosmos系列虛擬實境頭戴裝置增加結合外部定位與本身以鏡頭識別定位的VIVE Cosmos Elite，以及僅配置4組外部識別鏡頭的入門機種VIVE Cosmos Play，另外也推出可藉由總計6組鏡頭進行定位的VIVE Cosmos XR。
發揮完整虛擬實境體驗的VIVE Cosmos Elite
相比去年推出的VIVE Cosmos，此次公佈的VIVE Cosmos Elite同樣能以內建鏡頭實現inside-out定位追蹤，並且搭配HTC VIVE使用的Light House定位系統，以及HTC VIVE使用的左右手控制器，甚至也能使用VIVE Tracker定位配件與無線連接模組。
不過，因為面板更換為對應Light House定位系統的版本，因此相比總計搭載6組鏡頭的VIVE Cosmos，在VIVE Cosmos Elite上的鏡頭總數僅為4組，但依然可發揮inside-out定位追蹤效果。
至於硬體規格部分，則與VIVE Cosmos一樣對應2880 x 1700解析度規格的面板設計，提供更高顯示、減少紗窗現象的清晰視覺感受，同時也能透過單一連接線與電腦端連接，並且透過雙手控制器與虛擬物件進行互動，而顯示裝置採可上掀設計則是增加使用便利性，讓使用者能快速從虛擬實境「回到」真實場景。
而定位方式除了透過本身搭載4組鏡頭的inside-out定位追蹤技術，將可對應15平方公尺定位範圍，搭配新一代Light House定位系統則可擴展至30平方公尺，甚至可以隨著定位系統擴充支援更廣泛的定位範圍。
內容部分則一樣支援HTC viveport，或是Valve旗下SteamVR服務平台，並且支援市面上絕大多數的虛擬實境應用內容。
定位入門套件的VIVE Cosmos Play
除了VIVE Cosmos Elite，此次同步推出的VIVE Cosmos Play則定位在入門等級，本身僅搭載4組鏡頭作為定位使用，同時搭配與VIVE Cosmos相同控制手把，並且取消整合式耳機，改為外接入耳式耳機。
不過，為了讓購買VIVE Cosmos Play的使用者升級，HTC也將額外獨立開放銷售升級用面板，讓VIVE Cosmos Play可以透過更換面板「升級」為VIVE Cosmos，甚至也能透過額外購買新一代Light House定位系統、VIVE左右手控制器，搭配更換面板「升級」為VIVE Cosmos Elite，但這樣的花費將會比直接購買VIVE Cosmos Elite還高。
鎖定混合實境使用的VIVE Cosmos XR
HTC此次也提到VIVE Cosmos系列將會有4種面板可供更換使用，除了VIVE Cosmos、VIVE Cosmos Elite與VIVE Cosmos Play採用版本，第四種設計就是用於VIVE Cosmos XR面板上的4組鏡頭款式。
與VIVE Cosmos採用的鏡頭配置不同，VIVE Cosmos XR面板上的4組鏡頭有2組為高解析度透視鏡頭，讓使用者在配戴過程能以貼近穿透視野觀看外部影像，藉此形成真實世界與虛擬實境結合的視覺體驗，同時也能與虛擬影像進行互動，藉此對應HTC說明在混合實境應用發展。
而在VIVE Cosmos XR的設計中，前置面板同樣可以更換成其他版本，藉此對應VIVE Cosmos、VIVE Cosmos Elite使用功能。此外，VIVE Cosmos XR也能藉由對應VIVE Cosmos使用的左右手控制器在虛擬實境中進行互動。
建議售價部分，VIVE Cosmos Elite將會以新台幣29900元價格銷售，而VIVE Cosmos Play售價則是新台幣16800元，兩者預計在2月24日開放預購，並且將會在今年3月開放出貨。
相比其他VIVE Cosmos系列，VIVE Cosmos XR預計在第二季先推出開發者版本，暫時還沒有計畫推出消費市場使用版本。
部分早期機種將逐步淘汰
依照HTC方面表示，今年在虛擬實境應用產品將會鎖定「創造」、「暢玩」與「傳遞」三個面向發展，並且將會整合既有產品對應虛擬實境到混合實境使用需求，此次擴展VIVE Cosmos系列更期望能對應不同使用需求，同時保留後續升級彈性，進而能吸引更多消費市場用戶。
此外，HTC也說明隨著VIVE Cosmos以系列機種形式作更新，原本推行的HTC VIVE系列機種也會持續作更新，但最早推出的HTC VIVE則會隨著現有庫存清空結束生產，而一體式虛擬實境機種VIVE Focus也確定不再生產，未來將會以換上更精準定位、新增左右手控制器的VIVE Focus Plus取代
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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