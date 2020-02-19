動視暴雪有意與Netflix合作 發行《暗黑破壞神》改編動畫影集

相關消息指稱，動視暴雪將有意與Netflix合作發行《暗黑破壞神》改編動畫影集，同時也可能推出以《鬥陣特攻》為基礎的動畫作品。

在越來越多遊戲業者開始與Netflix合作，分別推出遊戲改編真人影集，或是動畫內容，藉此創造更多版權作品營收模式，同時也能讓玩家透過更多遊戲以外內容延伸故事感受，同時也能透過真人影集或動畫內容吸引更多人加入遊戲遊玩行列。

例如先前在Netflix推行的《獵魔士》，由於劇情鉅細靡遺補完遊戲未能詳細說明劇情，因此不僅讓更多已經玩過《巫師III：狂獵》的玩家再次重新體驗遊戲內容，同時也吸引更多人購買遊戲作品。

而依照Gamespot網站報導表示，動視暴雪共同總裁Nick van Dyk稍早在其個人LinkedIn頁面透露將投入製作《暗黑破壞神》動畫作品，並且說明此項作品已經處於預先製作階段，同時將透過Netflix服務平台於全球市場推行。

除了《暗黑破壞神》，Nick van Dyk也透露將製作以《鬥陣特攻》為基礎的動畫作品，另外也將包含以《決勝時刻》為基礎的改編內容。

去年底時，動視暴雪營運長Coddy Johnson曾在財報會議中表示計畫擴展其手機遊戲業務規模，甚至透露以旗下持有版權作品打造更多手機遊戲及衍生內容的可能性，其中便包含活用版權作品，預期將會推出更多衍生作品內容，例如小說、動畫，或是比照《爐石戰記》以原本《魔獸世界》世界觀為基礎，但是打造遊玩方式截然不同的遊戲作品。。

不僅與動視暴雪合作，Netflix先前也已經與Ubisoft在內遊戲廠商合作遊戲授權內容，藉由改編等方式延伸遊戲中所陳述故事，藉此吸引更多玩家關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》