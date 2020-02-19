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Nintendo Switch Lite新增加「珊瑚」色 動物森友會款式主機準備開賣

聯合新聞網 / 楊又肇

任天堂稍早宣布將推出Nintendo Switch Lite全新「珊瑚 (Coral)」配色，並且確定將會在3月20日正式開放銷售，建議售價則是19980日圓，而台灣地區也確定會引進銷售，建議售價則是新台幣6180元，預計會在3月20日正式推出，預購時間則是3月7日。

另一方面，因為新型冠狀病毒影響而延後出貨的《集合啦！動物森友會》特殊配色款Nintendo Switch，同樣也確定會在3月7日開放預購，並且在3月20日正式上市。不過，依照先前任天堂確認主機產能問題，預期接下來將會有一段時間出現主機缺貨情況。

相比Nintendo Switch，任天堂在後續推出的Nintendo Switch Lite採用一體成型設計，並未像Nintendo Switch可將左右Joy-Con控制器拆下使用，同時也無法配合專屬Dock將遊戲畫面輸出至電視螢幕，主要是針對出門攜帶遊玩使用需求打造，或是鎖定不遊玩體感操作遊戲的玩家需求所設計。

在整體重量比Nintendo Switch更輕，提供更多配色選項之餘，Nintendo Switch Lite的電池續航時間也比Nintendo Switch更久，因此獲得不少玩家青睞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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