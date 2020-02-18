動視暴雪遊戲自GeForce Now服務下架？NVIDIA回應「一場誤會」

針對日前動視暴雪要求NVIDIA將原本提供GeForce Now串流遊戲服務使用的遊戲作品下架，引發可能是因為動視暴雪與Google簽訂獨家合作的討論，NVIDIA隨後對此作出回應，表示僅只是一場「誤會」。

NVIDIA強調，動視暴雪依然是GeForce Now串流遊戲服務合作夥伴，但基於部分因素而從服務中移除動視暴雪遊戲資料庫，預期會在後續重新加入遊戲內容。

不過，NVIDIA並未進一步解釋產生「誤會」的具體原因，僅表示未來將會繼續與動視暴雪合作。

而在移除動視暴雪遊戲資料庫之後，目前在GeForce Now串流遊戲服務支援即時光影追跡 (Ray Tracing)的遊戲，僅剩《德軍總部：血氣方剛》、《戰慄深隧：流亡》和《Deliver Us The Moon: Fortuna》。

過去從2013年開放測試，並且在2015年確認服務正式名稱的NVIDIA串流遊戲服務GeForce Now，稍早宣布從長久測試版本轉為正式版本，並且提供免費使用版本，以及每月以4.99美元計費 (但是必須訂閱一年份)的創始者版本，同時會在包含北美、歐洲、韓國、日本、俄羅斯在內30個國家地區上線運作，其中也預期包含台灣地區。

至於對應GeForce Now服務的硬體裝置包含Windows PC、Mac，以及絕大多數的Android手機，同時也支援NVIDIA旗下Shield系列機種使用，而NVIDIA過去也曾針對適用GeForce Now服務的網路路由器進行認證，藉此確保使用者在家中透過無線網路串流遊玩品質。

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