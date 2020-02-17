報導指稱PlayStation 5實際售價 至少會在450美元甚至更高

針對PlayStation 5的定價策略，先前一直有不少討論。而就彭博新聞稍早取得消息表示，PlayStation 5實際售價至少會在450美元價位，相比PlayStation 4當初上市價格為380美元的情況增加一些。

依照彭博新聞的說法，由於物價、元件及人力成本影響，使得PlayStation 5售價不僅售價至少會在450美元以上，甚至可能會以470美元左右價格作為實際定價。

其中影響因素包含記憶體等關鍵元件供應，以及相關設計影響整體售價，甚至今年擴大疫情影響的新型冠狀病毒也有可能造成元件供應、硬體生產有問題，使得今年底預計推出的PlayStation 5售價連帶受到影響。

不過，這部份都還是市場消息推測內容，具體售價還是要由Sony日後公布內容為準。

但即便PlayStation 5上市初期可能會以相對較高售價提供，基本上還是會隨著市場供需與銷售表現調整價格，例如剛在2006年上市的PlayStation 3，當時包含PlayStation 2硬體相容功能的60GB容量版本就要價600美元，後來才隨著銷售策略改變調整為500美元，並且在推出輕薄版本後調整至299美元，甚至搭配市場銷售策略調整至更低價位。

而即便PlayStation 5初期會以較高價位銷售，但是考量其硬體效能提昇，甚至支援向下相容遊玩功能，並且支援新款PlayStation VR虛擬頭戴裝置，似乎也沒有預期中昂貴，畢竟相比一般支援8K解析度影像內容輸出、對應即時光影追跡效果的小型PC，這樣的價位已經不算過分。

除了PlayStation 5，微軟接下來也計畫公布新款遊戲主機Xbox Series X，同樣會在今年底上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》