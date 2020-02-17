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疑似微軟活動邀請函曝光 將於4月6日揭曉更多Xbox新機消息？
今年在The Game Awards頒獎典禮確認實機外觀後，不少看法預期微軟會選在今年E3 2020期間正式揭曉Xbox Series X具體細節，但在稍早於Reddit論壇網站及Twitter頁面流傳圖像，似乎顯示微軟計畫在美國西岸時間4月6日上午9點30分於洛杉磯微軟劇院舉辦Xbox發表活動。
從圖像內容顯示，僅以「Xbox Series」字樣敘述微軟即將公布內容，似乎也印證微軟接下來即將公布新機可能不只一款，甚至有可能像過往區分Xbox One S、Xbox One X。
而就先前消息顯示，或許微軟有可能推出鎖定主流市場需求的Xbox Series X，並且針對串流遊玩使用需求打造另一款不具光碟機，僅以線上串流或數位下載遊玩方式使用的遊戲主機。
但目前仍無法確認此圖像真偽，至少目前微軟僅確定會在今年E3 2020參與展出，同時也會在展前活動公布一系列消息。
至於Sony方面則是確認今年不會參加E3 2020展出活動，同時日前也已經透露僅會推出單一款式的PlayStation 5，暫時還沒有計畫打造Pro版本或其他設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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