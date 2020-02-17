與Google簽約影響？動視暴雪將遊戲從GeForce Now服務下架

就在GeForce Now服務轉為正式版本沒多久，動視暴雪 (Activision Blizzard)稍早就要求NVIDIA將《決勝時刻：現代戰爭》、《鬥陣特攻》、《魔獸世界》、《暗黑破壞神》、《爐石戰記》等旗下遊戲作品自GeForce Now服務下架。

動視暴雪方面並未表明此次要求NVIDIA將上述遊戲下架原因，不少看法認為有可能與動視暴雪日前與Google簽約合作有關，其中包含在YouTube平台獨家直播旗下遊戲電競賽事，以及藉由Google Cloud服務平台進行賽事。

而此次將GeForce Now服務從beta測試階段就提供使用的遊戲內容下架，預期將會進一步移轉至Google Stadia串流遊戲服務平台，藉此加強動視暴雪與Google之間合作關係。

另外，Google日前則是宣布將在今年內於Stadia服務新增至少120款遊戲，其中將有不少遊戲作品為平台獨佔，並且包含諸如《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》、《漫威復仇者聯盟 (Marvel's Avengers)》、《Gods and Monsters》等遊戲內容。

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