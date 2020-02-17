以古希臘神話戰神為名 KONAMI推出自有電競品牌「ARESPEAR」

KONAMI稍早在日本地區宣布推出自有電競品牌「ARESPEAR」，分別以古希臘神話戰神Ares，以及英語「矛 (Spear)」組合而成，藉此詮釋旗下電競產品形象與效能表現。

「ARESPEAR」品牌電競產品將包含桌機、電競鍵盤與耳機配件，其中桌機更以特殊開孔造型設計的外觀呈現，側面則是採用戰神Ares形象設計圖像，分別推出ARESPEAR C300、ARESPEAR C700

兩種版本，最高搭載Intel Core i7-9700處理器、16GB記憶體與NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER顯示卡，儲存容量則採用512GB M.2 M NVMe SSD，搭配1TB HDD。

而此次推出的兩款電競鍵盤ARESPEAR K100F、ARESPEAR K100L，則是均採用靜電容無接觸式鍵軸設計，兩者差異在於是否包含右側獨立數字鍵配置。至於此次推出的耳機ARESPEAR H100，則是針對長時間配戴使用打造，同時強調提供充足的聲音輸出效果。

除了持續推行遊戲產品，KONAMI選擇進軍電競硬體市場，預期也是為了爭取更多發展機會，同時將會進軍電競市場布局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》