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Ubisoft執行長大讚Xbox Series X與PlayStation 5的向下相容遊玩體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然微軟與Sony均標榜旗下新款次世代遊戲主機均具備更好的向下相容表現，難免還是會有「老王賣瓜，自賣自誇」的情況，但如果是由第三方業者出面背書，就顯得可信不少。依照Ubisoft執行長Yves Guillemot表示，包含微軟預計推出的Xbox Series X，以及Sony準備推出的PlayStation 5，都會提供範圍相當廣泛的向下相容表現。

依照Yves Guillemot的說法，恰好也呼應日前Xbox部門負責人Phil Spencer透露新款Xbox遊戲主機將能提供玩家更多遊玩體驗，意味兩款即將在今年內推出的新款次世代遊戲主機，都能提供足夠向下相容使用需求，讓玩家無需擔心是否必須捨棄過往使用的遊戲主機，同時也能讓更多玩家遊玩過去在舊平台推行的經典遊戲作品。

過去微軟在Xbox One推行的向下相容策略，不僅讓玩家可以在Xbox One直接以軟體模擬方式運作Xbox 360遊戲，甚至還藉由硬體加速方式提昇顯示解析度與畫質表現，後續更進一步加入相容早期Xbox平台遊戲內容，讓更多玩家可以接觸早期經典作品。

Sony雖然在早期推行的PlayStation 3曾加入向下相容遊玩功能，但主要是以獨立硬體方式達成相容PlayStation 2，以及PlayStation平台遊戲，在後續推出機種則是取消此項設計，甚至在推出PlayStation 4的時候也未加入向下相容功能。

而在今年預計推出的PlayStation 5加入向下相容功能，意味Sony對於微軟向下相容市場策略有所認同。在先前消息中，PlayStation 5的向下相容功能不僅能支援PlayStation 4，更可支援PlayStation 3、PlayStation 2及PlayStation，甚至可能支援PlayStation Portable，藉此讓更多玩家能遊玩諸多過往曾在PlayStation平台發行遊戲內容。

Yves Guillemot過去經常在訪談中透露即將推出新機效能表現，例如在任天堂正式推出Nintendo Switch之前，就曾在財報會議中大讚任天堂新機將可帶來更好遊玩體驗。因此這次透露微軟與Sony新機向下相容表現，應該有相當說服力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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