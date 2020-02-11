「馬利歐之父」宮本茂：任天堂不會僅靠硬體規格競爭市場

在近期公布財報內容後，有「馬利歐之父」稱號的宮本茂在接受訪談時強調，任天堂不會投入硬體規格上的競爭，同時也認為與其仰賴硬體銷售維持獲利，反而更應該著重本身持有專利作品內容活用。

從過往對外說明裡，宮本茂其實就持續強調活用任天堂自身持有專利作品的重要性，甚至曾透露希望參考迪士尼的方式，讓馬利歐等角色能發揮更大內容應用競爭力，並且在遊戲以外市場找尋更大獲利機會，例如將角色內容授權製作各類生活周邊配件，或是與大阪環球影城合作建立瑪利歐主題樂園等。

在稍早公布財報時，任天堂已經確認今年不會推出新款主機，意味今年將會持續藉由遊戲內容擴展營收，同時預期會藉由旗下著名角色作品尋求更多遊戲以外內容合作機會，另外更預期會在手機遊戲市場有更多布局發展。

在今年微軟、Sony都計畫推出新機情況下，顯然任天堂將會持續藉由遊戲內容作品吸引更多玩家關注。

而雖然近期因為新型冠狀病毒疫情擴大，使得原訂搭配《集合啦！動物森友會》推出全新清新配色設計的Nintendo Switch，以及原本Nintendo Switch主機硬體供貨將會延後，但預期既有遊戲內容與專利作品內容合作項目將不受影響。

除了任天堂，在目前串流遊戲服務增長情況下，微軟旗下Xbox部門也不再刻意專注主機銷量表現，而是期望藉由Xbox Play Anywhere市場策略，以及旗下串流遊戲服務Project xCloud等方式擴展遊玩體驗，藉此吸引更多玩家支持旗下推行遊戲作品。

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