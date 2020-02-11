快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

「馬利歐之父」宮本茂：任天堂不會僅靠硬體規格競爭市場

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期公布財報內容後，有「馬利歐之父」稱號的宮本茂在接受訪談時強調，任天堂不會投入硬體規格上的競爭，同時也認為與其仰賴硬體銷售維持獲利，反而更應該著重本身持有專利作品內容活用。

從過往對外說明裡，宮本茂其實就持續強調活用任天堂自身持有專利作品的重要性，甚至曾透露希望參考迪士尼的方式，讓馬利歐等角色能發揮更大內容應用競爭力，並且在遊戲以外市場找尋更大獲利機會，例如將角色內容授權製作各類生活周邊配件，或是與大阪環球影城合作建立瑪利歐主題樂園等。

在稍早公布財報時，任天堂已經確認今年不會推出新款主機，意味今年將會持續藉由遊戲內容擴展營收，同時預期會藉由旗下著名角色作品尋求更多遊戲以外內容合作機會，另外更預期會在手機遊戲市場有更多布局發展。

在今年微軟、Sony都計畫推出新機情況下，顯然任天堂將會持續藉由遊戲內容作品吸引更多玩家關注。

而雖然近期因為新型冠狀病毒疫情擴大，使得原訂搭配《集合啦！動物森友會》推出全新清新配色設計的Nintendo Switch，以及原本Nintendo Switch主機硬體供貨將會延後，但預期既有遊戲內容與專利作品內容合作項目將不受影響。

除了任天堂，在目前串流遊戲服務增長情況下，微軟旗下Xbox部門也不再刻意專注主機銷量表現，而是期望藉由Xbox Play Anywhere市場策略，以及旗下串流遊戲服務Project xCloud等方式擴展遊玩體驗，藉此吸引更多玩家支持旗下推行遊戲作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 疫情 大阪 任天堂 Switch
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢肺炎蔓延！任天堂也遭殃 Switch出貨被迫延遲

受武漢肺炎影響 《動物森友會》Switch主機預購日確定延期

竊取任天堂機密的21歲駭客，經FBI調查發現持有大量兒童色情檔案

搭配《集合啦！動物森友會》上市 任天堂宣布推出全新清新配色Nintendo Switch

相關新聞

「馬利歐之父」宮本茂：任天堂不會僅靠硬體規格競爭市場

在近期公布財報內容後，有「馬利歐之父」稱號的宮本茂在接受訪談時強調，任天堂不會投入硬體規格上的競爭，同時也認為與其仰賴硬體銷售維持獲利，反而更應該著重本身持有專利作品內容活用。

陪伴《戰爭機器》系列長達15年 Rod Fergusson將加盟暴雪接手暗黑破壞神

過去負責製作《戰爭機器》前三部作品，後來更負責帶領The Coalition工作室的Rod Fergusson，稍早透過個人Twitter宣布將會加入暴雪娛樂，預計從今年3月起開始負責《暗黑破壞神》系列作品開發。

俠盜獵車手、碧血狂殺幕後編劇推手 Rockstar Games共同創辦人Dan Houser確定離職

Take Two稍早宣布，旗下Rockstar Games共同創辦人Dan Houser預計會在今年3月11日正式離職，但未說明其離職原因。

雲豹娛樂攜手日本Falcom、角川遊戲等 推多款中文化遊戲成立全新品牌「III」

去年由前PlayStation中文化中心總監陳云云於日本東京獨立成立，並且與台灣索尼互動娛樂維持深度合作的雲豹娛樂，稍早宣布將與日本Falcom、角川遊戲等業者合作推出多款繁體中文化遊戲作品。此外，雲豹娛樂也宣布推出全新品牌「III (Triple I,Independent IP Industry)」，預計挖掘全球各地獨創遊戲作品，並且以以IP為單位打造不僅侷限於遊戲領域的各式內容。

Google Glass Enterprise Edition 2開放所有開發者購買 吸引創造更多AR應用

去年針對企業端提供銷售的Google Glass Enterprise Edition 2，目前宣布將開放所有開發者透過CDW、Mobile Advance或SHI等通路購買，藉此打造更多擴增實境應用解決方案。

註冊頁面上線了！Sony暫時不會對外公布PlayStation 5具體細節

先前有消息指稱Sony計畫在2月5日於美國紐約揭曉PlayStation 5具體面貌，而Sony稍早也釋出註冊頁面，讓使用者能填寫個人電子郵件，藉此在最快時間獲取PlayStation 5上市時間、價格，以及預計推行遊戲作品等資訊。

防疫考量 宏碁亞太區第三屆Predator電競聯賽延期

宏碁2020 亞太區Predator第三屆電競聯盟大賽總決賽原訂2月19至23日於菲律賓馬尼拉舉行，已售出近兩萬張門票。...

SEGA宣布 將旗下PC遊戲盒裝全面換上100％可回收材質

跟上近期環保意識，SEGA稍早宣布將使旗下實體版PC遊戲盒裝全數換上100%環保材質，同時也將以可回收低密度聚乙烯作為盒裝封膜材質，藉此降低對環境影響。

搭配《集合啦！動物森友會》上市 任天堂宣布推出全新清新配色Nintendo Switch

任天堂稍早宣布，將配合《動物之森》系列新作《集合啦！動物森友會》上市，預計在3月13日開放銷售全新清新配色設計的Nintendo Switch遊戲主機。

任天堂社長確認 今年不會推出新款Nintendo Switch

任天堂社長古河淳太郎稍早於財報會議中表示，今年並未有計畫推出新款Nintendo Switch，藉此澄清近期有不少傳聞的升級款新機說法。

Nintendo Switch遊戲主機累積銷量 已超越當年的超級任天堂

任天堂稍早公布2019財年第三季財報結果，其中顯示在2019年10月至12月期間銷售1081萬台Nintendo Switch遊戲主機，同時也已經累積銷售超過5248萬台記錄，超越過去超級任天堂 (Super Nintendo)遊戲主機創下的4900萬台銷售規模。

攜手集英社、Tomorrow Studio！Netflix確認拍攝《航海王》真人影集

Netflix稍早宣布將從日本集英社取得授權，並且透過與曾經製作真人版《星際牛仔 (Cowboy Bebop)》的Tomorrow Studio合作，預計製作總計10集的《航海王 (One Piece)》真人版影集內容。

熱門新聞

LINE情人節特效登場 輸入這兩字看熊大兔兔同框放閃

觀察／降低成本和「優越感」…更多矽谷科技業者出手消滅辦公室

亞馬遜雲端運算部門AWS 也跟進取消參展MWC 2020

用情侶機放閃 台星iPhone辦一送一 亞太realme 5購成雙

除了「iPhone 9」 蘋果接下來可能推出親民款HomePod

MWC 2020將「如期舉辦」 主辦單位：加強防疫、限制特定人士參展

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。