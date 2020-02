陪伴《戰爭機器》系列長達15年 Rod Fergusson將加盟暴雪接手暗黑破壞神

過去負責製作《戰爭機器》前三部作品,後來更負責帶領The Coalition工作室的Rod Fergusson,稍早透過個人Twitter宣布將會加入暴雪娛樂,預計從今年3月起開始負責《暗黑破壞神》系列作品開發。

Rod Fergusson過去擔任《戰爭機器》前三部作品製作人,並且隨著微軟從EPIC Games手中買下《戰爭機器》系列作品版權,進而加入微軟帶領當時名為Black Tusk Studios的遊戲工作室,後來則是在2016年宣布更名為現在的The Coalition工作室。

依照Rod Fergusson的說法,強調個人與《戰爭機器》系列作品製作發展已有長達15年的時間,幾乎參與每一款《戰爭機器》遊戲作品製作,因此與《戰爭機器》系列作品有著相當深厚淵源關係。

而離開The Coalition工作室之後,Rod Fergusson確定將會加入暴雪娛樂,並且從今年3月起開始負責《暗黑破壞神》系列作品開發,預期將會接手《暗黑破壞神4》製作。

至於微軟方面並未特別說明Rod Fergusson離開因素,同時Rod Fergusson本身也未特別在Twitter聲明中透露離開微軟的原因,但有部分看法認為Rod Fergusson可能與微軟近期在遊戲內容發展策略想法不同有關。

未來Rod Fergusson能否將過往製作《戰爭機器》系列作品經驗套用在《暗黑破壞神》系列作品,目前暫時還無法確認,或許能協助暴雪娛樂大幅改善先前公佈《暗黑破壞神4》時所產生大規模負評。

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ

I began working on Gears of War over 15 years ago and since then, it has been the joy of my life. But now it’s time for a new adventure. I leave Gears in the great hands of The Coalition and can’t wait for everyone to play Gears Tactics on April 28. pic.twitter.com/Az5w0B631i