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陪伴《戰爭機器》系列長達15年 Rod Fergusson將加盟暴雪接手暗黑破壞神

聯合新聞網 / 楊又肇

過去負責製作《戰爭機器》前三部作品，後來更負責帶領The Coalition工作室的Rod Fergusson，稍早透過個人Twitter宣布將會加入暴雪娛樂，預計從今年3月起開始負責《暗黑破壞神》系列作品開發。

Rod Fergusson過去擔任《戰爭機器》前三部作品製作人，並且隨著微軟從EPIC Games手中買下《戰爭機器》系列作品版權，進而加入微軟帶領當時名為Black Tusk Studios的遊戲工作室，後來則是在2016年宣布更名為現在的The Coalition工作室。

依照Rod Fergusson的說法，強調個人與《戰爭機器》系列作品製作發展已有長達15年的時間，幾乎參與每一款《戰爭機器》遊戲作品製作，因此與《戰爭機器》系列作品有著相當深厚淵源關係。

而離開The Coalition工作室之後，Rod Fergusson確定將會加入暴雪娛樂，並且從今年3月起開始負責《暗黑破壞神》系列作品開發，預期將會接手《暗黑破壞神4》製作。

至於微軟方面並未特別說明Rod Fergusson離開因素，同時Rod Fergusson本身也未特別在Twitter聲明中透露離開微軟的原因，但有部分看法認為Rod Fergusson可能與微軟近期在遊戲內容發展策略想法不同有關。

未來Rod Fergusson能否將過往製作《戰爭機器》系列作品經驗套用在《暗黑破壞神》系列作品，目前暫時還無法確認，或許能協助暴雪娛樂大幅改善先前公佈《暗黑破壞神4》時所產生大規模負評。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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