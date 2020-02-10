俠盜獵車手、碧血狂殺幕後編劇推手 Rockstar Games共同創辦人Dan Houser確定離職
Take Two稍早宣布，旗下Rockstar Games共同創辦人Dan Houser預計會在今年3月11日正式離職，但未說明其離職原因。
雖然確定Dan Houser將從Rockstar Games離開，但因為另一名共同創辦人Sam Houser (Dan Houser的弟弟)依然負責帶領Rockstar Games，同時Rockstar Games目前規模也比1998年創立時成長許多，因此應該不會產生太大影響。
Dan Houser過去主要協助《俠盜獵車手 (GTA)》、《碧血狂殺 (Red Dead Redemption)》系列作品編劇，藉此讓Rockstar Games所推行遊戲廣為人知。而此次宣布Dan Houser離職消息，或許將使Rockstar未來遊戲設計發想、編劇內容風格多少受到影響。
公布此項消息後，Take Two並未特別說明Dan Houser離職原因，但或許有可能與Dan Houser過去對外發言經常為Rockstar Games帶來負面印象影響有關。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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